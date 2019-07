La desaprobación al presidente de Perú sube tras la licencia a la minera Southern

La desaprobación al presidente de Perú, Martín Vizcarra, subió a 45 % a nivel nacional, especialmente en el sur del país, tras la licencia otorgada a la minera Southern para la construcción del proyecto Tía María, de acuerdo con un sondeo publicado este domingo en Lima.

La encuesta de la empresa Ipsos, difundida por el diario El Comercio, reveló que la desaprobación a Vizcarra se incrementó en cuatro puntos desde junio pasado, mientras que su respaldo bajó a 44 % en este mes.

En el sur del país, donde se ubica el proyecto cuprífero Tía María, la aprobación al mandatario cayó 20 puntos en julio a 36 %, respecto al mes anterior.

Tía María es un proyecto de 1.300 millones de dólares de la empresa Southern Perú Copper Corporation, del Grupo México, que ha recibido el rechazo de los pobladores del valle del Tambo por la posibilidad de que contamine sus campos de cultivo y fuentes de agua.

La población de Arequipa, encabezada por sus autoridades locales, ha realizado marchas de protesta y paros para exigir al Gobierno que anule el permiso otorgado a Southern, mientras que el Ejecutivo confía en establecer un diálogo que permita solucionar las demandas de los agricultores.

El respaldo a Vizcarra también cayó en el norte del país a 39 %, en el oriente a 34 %, y en el centro a 51 %, mientras que en Lima fue la única región en la que subió y logró un apoyo de 52 %.

Entre los motivos que los encuestados dieron para dar su respaldo a Vizcarra están el que lucha contra la corrupción (50 %), está mejorando la economía (24 %) y que impulsa la reforma política (22 %).

Precisamente, el mandatario ha dado un plazo hasta el próximo 25 de julio para que el Congreso apruebe los proyectos de reforma política planteados al Legislativo, que deben estar vigentes en los comicios generales del 2021.

Asimismo, entre los motivos dados en el rechazo al jefe de Estado, los encuestados manifestaron que no lucha contra la corrupción (46 %), no se ven avances en la economía (30 %) y que no cumple con sus promesas (28 %).

Durante la gestión de Vizcarra, que empezó en marzo del año pasado, la Fiscalía peruana ha abierto investigaciones por presunta corrupción contra los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

La encuesta de Ipsos se aplicó a una muestra de 1.221 personas a nivel nacional entre el 17 y 19 de julio, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.