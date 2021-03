Las infantas Elena y Cristina admiten que se vacunaron en Emiratos: "Se nos ofreció y accedimos"

Dicen que se vacunaron para conseguir un pasaporte sanitario que les permita viajar regularmente a Abu Dabi para visitar a Juan Carlos I. Ante el escándalo de su inmunización en Emiratos, las infantas Elena y Cristina de Borbón han emitido un comunicado conjunto en el que reconocen: "Hemos acudido a visitar a nuestro padre y, con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos".

Elena, de 57 años, y Cristina, de 55, afirman que, "de no ser por esta circunstancia", habrían accedido al turno de vacunación en España cuando les "hubiera correspondido". Las hermanas no están incluidas en ningún grupo de riesgo ni trabajan en ninguna profesión esencial por lo que, de no haberse inyectado el suero en Emiratos, todavía deberían haber esperado varias semanas para ser inmunizadas.

33.000 euros en dietas, a cargo de Interior

El viaje de las infantas a Abu Dabi para vacunarse contra el coronavirus antes de lo que les corresponde costará a las arcas públicas 33.000 euros. Según adelanta este miércoles La Política Online, el ministerio del Interior se hizo cargo de las dietas de los tres escoltas que acompañaron a cada una de las hermanas del rey Felipe VI durante su visita al emérito Juan Carlos I, acompañadas del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, en el que aprovecharon para hacer también turismo sanitario.

Según ese medio, que cita fuentes en contacto directo con los servicios de escolta habituales de la Casa Real, los emolumentos del personas de seguridad no varía si tienen que viajar al extranjero, pero si reciben dietas por desplazamiento. En este caso, la partida correspondiente a los seis escoltas que acompañaron a las infantas ascendería a un total de 33.000 euros.

Elena y Cristina volaron el fin de semana del 6-7 de febrero, según adelantó este martes El Confidencial, y regresaron a España, ya vacunadas, el del 13-14 de febrero. Casa Real se desmarcó ayer mismo de este hecho, asegurando que tanto el rey Felipe, como la reina Letizia y sus dos hijas se vacunarán cuando les toque según los protocolos establecidos para la campaña de vacunación.

Este mismo miércoles, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que "la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen contra el coronavirus en Abu Dabi". "Hay un debate sobre la utilidad de la monarquía que va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de la sociedad", ha dicho. Precisamente, el escándalo de la vacunación llega unos días después de que el rey emérito regularizara más de 4 millones de euros con la Hacienda española, sin que mediara inspección o requerimiento previo.

Emiratos, la puerta de atrás para los ciudadanos ricos

Emiratos Árabes Unidos (EAU) es el segundo país del mundo con más dosis administradas de la vacuna contra la COVID-19 por cada 100 habitantes (60,95), solo por detrás de Israel (94,87) y prácticamente con el doble que el tercero en la lista, Reino Unido. El país árabe, además, se ha convertido en la puerta de atrás para que ciudadanos acaudalados de todo el mundo acudan allí a vacunarse, como han hecho las infantas Elena y Cristina.

"Emiratos Árabes Unidos está ofreciendo la vacuna a sus ciudadanos y residentes de forma gratuita y opcional tras asegurarse que la persona no tiene síntomas o enfermedades que lo conviertan en desaconsejable", señala el Ministerio de Sanidad de Emiratos en su página web. El país tiene aprobadas cuatro vacunas: Sinopharm (China), Pfizer-BioNTech, Sputnik V y Oxford/AstraZeneca. En este sentido, La embajada de EAU en España ha confirmado a La Sexta que no es legal que los extranjeros viajen al país y paguen por vacunarse, ya que está solo está disponible para nacionales y residentes.

Sin embargo, un exclusivo y elitista club de Londres, el Knightsbridge Circle, asegura que ha llegado a un acuerdo con las autoridades emiratíes para ofrecer la vacuna de Sinopharm a sus miembros, que pagan una cuota de 29.000 euros al año, como parte de una estrategia para “atraer turismo a la zona”, según informó The Guardian. "A estos turistas se les ofrece la vacuna de Sinopharm", dijo el portavoz del club.

El fundador del club, Stuart McNeill, declaró a The New York Times que desde que se hizo pública la oferta de vacunación a turistas, el club ha recibido más de 2.000 solicitudes nuevas y “varias empresas de aviones privados” han contactado con el club para transportar a los clientes.