ERC, tras la suspensión del tercer grado a los condenados del 'procés': "Donde no hay Justicia, no puede haber paz"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha vuelto a criticar este miércoles la suspensión del tercer grado penitenciario a cinco de los condenados por el proceso independentista catalán y, en presencia de todo el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, ha lanzado una advertencia: "Donde no hay Justicia, no puede haber paz".

Así lo ha advertido como colofón a su intervención en el debate europeo que tiene lugar en el Pleno de la Cámara, donde ha repetido que después de que la Fiscalía se haya "cargado" el régimen de semilibertad que les había concedido la Generalitat se puede decir que "España huele a toga rancia e izquierda cobarde".

"Hay un 'deep state' que nos ha declarado la guerra a nosotros y al Gobierno y su silencio y su inacción los envalentona. No les pedimos que sean más de izquierdas, les pedimos que sean más valientes, donde no hay justicia no puede haber paz, dejen de callar y planten cara porque los siguientes pueden ser ustedes", ha reclamado.

LES RECUERDA QUE SON "PRESOS POLÍTICOS"

También el diputado de la CUP Albert Botrán se ha referido a la actuación de la Fiscalía y ha reprochado a Sánchez que llegara a La Moncloa criticando la "judicialización" del conflicto catalán y ahora el Ministerio Público mantenga una política continuista en este terremo.

"Lo hace recordando a los presos que son presos políticos. ¿Qué valor tiene su palabra, presidente?", ha preguntado Botrán a Pedro Sánchez.