Espinosa de los Monteros amenaza con querellarse contra elDiario.es

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha amenazado hoy con querellarse contra elDiario.es por publicar que la Agencia Tributaria detectó que él y su esposa, Rocío Monasterio –candidata del partido a la Comunidad de Madrid– declararon un trabajo “simulado” por valor de 169.400 euros mediante una “factura falsa” para defraudar impuestos. Espinosa de los Monteros amenaza con acudir a los tribunales: “Os doy 24 horas para rectificar”. Monasterio, por su parte, ha dicho que elDiario.es es “un panfletillo” de “zurdos, comunistas que atacan a aquellos que dicen verdades”.

Rocío Monasterio desmiente a Hacienda y asegura que no emitió una factura falsa: "Generé una operación de 25 millones"

Más

En la información publicada por elDiario.es se detalla que el portavoz de Vox ingresó 625.000 euros por mediar en la venta de un edificio de lujo en el centro de Madrid. Espinosa de los Monteros contrató supuestamente al despacho de arquitectos de su esposa para que realizara un estudio sobre las posibilidades del edificio. Pese a facturarlo e incluirlo en sus declaraciones y las de sus sociedades, el trabajo de Rocío Monasterio y Asociados (RMA) fue “una simulación”, esto es, jamás se realizó, según ha comprobado la Agencia Tributaria.

El trabajo inexistente y la factura falsa no fueron la única irregularidad que encontraron los inspectores. Iván Espinosa de los Monteros facturó la mediación inmobiliaria a través de dos sociedades que le pertenecían casi en su totalidad cuando, según Hacienda, debía hacerlo como persona física. Debido a la artimaña, la Agencia Tributaria concluyó que el portavoz de la extrema derecha en el Congreso debía pagar a Hacienda 293.381,57 euros, repartidos entre 268.676,79 que había dejado de pagar más 24.704,78 en intereses de demora.

Ni Espinosa de los Monteros ni su equipo respondieron a elDiario.es a lo largo del martes, cuando este medio se puso en contacto con ellos para pedirles su versión de lo ocurrido. Sin embargo, Espinosa de los Monteros hizo anoche un hilo en Twitter en el que da 24 horas para rectificar o presentará una querella contra este medio.

Además, posteriormente ha acusado a elDiario.es de haber modificado su información: no es cierto, lo que se hizo este medio es incluir su versión, la que había puesto en Twitter, la misma que se le requirió por teléfono y no quiso dar.

Así, en la noticia se ha añadido que Espinosa de los Monteros fue sancionado con 268.676,79, más los intereses, y que el portavoz de Vox pagó esa cantidad dos años después de ser advertido por Hacienda. En el hilo aclara que ha recurrido en los tribunales, algo que la noticia ya contaba: entre las secciones Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reparten los cuatro procesos ordinarios abiertos.

En el hilo y en los sucesivos tuits, Espinosa de los Monteros asegura que siguieron los trámites habituales y que ahora han recurrido en los tribunales contra lo que consideran “una serie de arbitrariedades de Hacienda”.

elDiario.es se ratifica en todos los extremos de la información publicada. Como en todas las ocasiones, este medio se puso en contacto con la persona aludida por la información para darle la oportunidad de incluir su versión y aclarar los aspectos que considerase oportunos. Aunque no recibimos respuesta, incluimos inmediatamente la versión de Espinosa de los Monteros cuando este la publicó en Twitter justo después de que elDiario.es lanzara su información.

Monasterio, por su parte, ha negado este miércoles haber elaborado una “factura falsa” en declaraciones a los periodistas, en contra de lo que concluyó Hacienda: “Esa factura se emite porque se hace un trabajo y yo a mi marido le facturo, y le facturé poco para el trabajo que hice”.

La candidata de Vox en la Comunidad de Madrid ha atribuido la información de elDiario.es, que recoge las conclusiones de Hacienda, a cuestiones ideológicas. “No me extraña nada que un panfletillo como este tipo de elDiario nos ataque; está bien que nos ataquen porque quiere decir que nos tienen miedo”, ha lanzado Monasterio ante los medios presentes. “Son zurdos, comunistas, y les encanta atacar a aquellos que dicen verdades”, ha añadido la candidata de Vox.

Ante las preguntas de los periodistas, Monasterio no ha descartado querellarse contra elDiario.es por publicar esta información. “Me voy a querellar todo lo que pueda, como hice con El País. Voy a ir párrafo por párrafo, pero no voy a dar pistas. Me encanta querellarme contra los progres”, ha remachado.