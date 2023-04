Rocío Monasterio desmiente a Hacienda y asegura que no emitió una factura falsa: “Generé una operación de 25 millones”

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido este miércoles en que sí realizó el trabajo de asesoría a las empresas de su marido que la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo sostienen que nunca realizó. “Esa factura se emite porque se hace un trabajo y yo a mi marido le facturo, y le facturé poco para el trabajo que hice, yo no soy como la sumisa de Galapagar, yo le facturo, porque generé una operación de 25 millones”, ha señalado Monasterio durante un acto electoral en Campo Real (Madrid).

Monasterio ha atribuido la información de elDiario.es, que recoge las conclusiones de los organismos de Hacienda citados, a cuestiones ideológicas. “No me extraña nada que un panfletillo como este tipo de elDiario nos ataque; está bien que nos ataquen porque quiere decir que nos tienen miedo”, ha lanzado Monasterio ante los medios presentes. “Son zurdos, comunistas, y les encanta atacar a aquellos que dicen verdades”, ha añadido la candidata de Vox.

La inspección fiscal concluyó que el estudio de arquitectura de Monasterio no realizó ninguna labor de asesoría para la operación de venta de un edificio de lujo en Madrid de la que se ocupó Espinosa de los Monteros y, sin embargo, su oficina emitió una “factura falsa” por 169.400 euros, IVA incluido. La investigación fue refrendada el pasado julio por el Tribunal Económico-Administrativo Regional y su resolución ha sido recurrida por Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, Monasterio ha revelado el importe de la venta del edificio que era propiedad de familiares de su marido y que ahora alberga 11 viviendas de lujo: 25 millones de euros de los que Espinosa de los Monteros obtuvo 625.000 euros, según desveló también este martes elDiario.es.

Rocío Monasterio sostiene que si emitió esa factura de 169.000 euros es porque realizó ese trabajo para su marido y que “se ha pagado absolutamente todo a Hacienda”. Monasterio afirma, además, que elDiario.es “ya ha tenido que rectificar porque era falso”. elDiario.es solo ha actualizado el texto para incluir la versión de Espinosa de los Monteros, una versión que los implicados no quisieron dar cuando el periódico se la demandó antes de publicar. Horas después, el portavoz parlamentario de Vox reaccionó en Twitter asegurando que ya ha pagado los 293.381,57 que le reclamaba Hacienda y atacando a elDiario.es.

La candidata de Vox para presidir la Comunidad de Madrid ha añadido que su trabajo consistió en que fue “a visitar, y a ver, y a estudiar, a dibujar y a opinar sobre un edificio de 5.000 metros cuadrados en el que había que hacer una valoración sobre la cimentación”, entre otros aspectos, y que de ahí sale la factura que Hacienda aprecia falsa, un trabajo por el cual los pisos en cuestión pudieron venderse “a 25.000 euros el metro cuadrado”, según Monasterio.

“Me encanta querellarme contra los progres”

La líder de la ultraderecha en Madrid ha asegurado en un par de ocasiones que es ella quien “mejor” hace ese trabajo en Madrid. “Por eso le facturé a Citrum, cuyo administrador es Espinosa. Y me parece que le facturé poco, porque las mujeres facturan”, ha dicho. “Que no sean machistas, que yo facturo por el trabajo a mi marido. Yo era y soy la mejor en lo mío”, ha recalcado Monasterio, aludiendo a que su trabajo se cuestiona porque es “una mujer” y no es “de izquierdas”. “Los ignorantes de algunos periódicos no saben ni opinar sobre ello, porque no entienden lo básico. A los comunistas y a toda esta izquierda caviar les da rabia, pero que se fastidien”, ha proseguido en su ataque.

Ante las preguntas de los periodistas, Monasterio no ha descartado querellarse contra elDiario.es por publicar esta información. “Me voy a querellar todo lo que pueda, como hice con El País. Voy a ir párrafo por párrafo, pero no voy a dar pistas. Me encanta querellarme contra los progres”, ha remachado.