La estrategia de Rubiales en la Federación: denuncias a la prensa y un comisario de la operación 'Kitchen' parar minimizar riesgos

"Nos quiere amedrentar". Con estas palabras cuenta un periodista el enfrentamiento abierto que Luis Rubiales mantiene con algunos medios de comunicación. Según ha podido averiguar elDiario.es, el presidente de la Federación Española de Fútbol ha denunciado desde que está en el cargo al menos a cinco periodistas de cuatro medios diferentes: Onda Cero, El Confidencial, Cope y Marca. A dos de ellos, en varias ocasiones. Todas, denuncias en las que considera que han escrito o difundido mensajes, en las ondas o en Twitter, que atentan contra su honor.

"Va contra el derecho a la libertad de expresión", añade otro de los periodistas denunciados. Con todos ha hablado este periódico. Esas denuncias son la punta de un iceberg de numerosas peticiones de rectificación y de varios actos de conciliación en los juzgados.

Rubiales ha retirado al menos dos de esas querellas sin que llegaran a juicio. Una de las ocasiones lo hizo hablando con el director del medio, como gesto de "buena voluntad". En la otra, tratando directamente con el periodista denunciado, también con la misma intención. "Tratando de firmar las paces", recuerda el periodista.

Los periodistas denunciados coinciden en que Rubiales justifica sus acciones porque "cree que hay una criminalización contra él; una trama para agitar a la opinión pública en su contra". Sus decisiones frente a ellos, denunciando esas informaciones en las que considera que se vulneran sus derechos, se enmarcan así en el escenario de la guerra abierta que tiene contra el presidente de la Liga, Javier Tebas.

"Rubiales se piensa que nos manejan Tebas y Roures [Jaume Roures, presidente de Mediapro, propietario de parte de los derechos televisivos de la Liga]", añaden los periodistas. Desde la Federación defienden la actitud de su presidente. "Está en su derecho de demandar si lo que se dice no se ajusta a la verdad. Si considera que atenta contra su honor, se pide rectificación. Si no la consigue, se querella", afirman desde la organización. En casi 30 años en el cargo, su predecesor en la presidencia, Ángel María Villar, no se querelló contra ningún periodista.

"Rubiales no es el presidente de la Federación más hábil comunicándose y tratando con la prensa, pero ha sabido rodearse muy bien", cuenta otro de los denunciados. "Tan bien, que se ha rodeado de tiburones", lo define. En el equipo directo del presidente de la Federación figuran varios profesionales de un perfil muy alto.

Algunos de ellos, además, sorprendente. Como directora de comunicación trabaja desde 2018 Marisa González. Fue jefa de prensa de Alberto Ruiz-Gallardón durante las más de dos décadas que estuvo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital y, después, jefa de gabinete de Cristina Cifuentes. Siempre había hecho su carrera en la política. Hasta que Cifuentes dimitió como presidenta de la Comunidad y González dio su gran salto al fútbol. Ella es la cara amable de la Federación, en contraste con el carácter duro del presidente. "Inteligente, muy buena comunicando, directa y querida", la definen los periodistas deportivos que tratan con ella.

Además de González, dos de los hombres importantes del núcleo duro del presidente hoy son dos abogados: Miguel García Caba y Tomás González Cueto. El primero es el director de la asesoría jurídica de la Federación, que anteriormente trabajó en el Real Madrid y en la Liga. El segundo, con amplia experiencia también en el deporte, ejerce como asesor externo de la Federación. Su despacho es el responsable de las demandas a los periodistas, que han sido todas, como dicen desde la Federación, interpuestas en nombre de Rubiales, a título privado, y no en el de la Federación. Aunque las mismas fuentes no precisan si el pago de esos servicios lo realiza Rubiales o la propia institución.

El último nombre es el más sorprendente: José Luis Olivera. Fichado como gestor de riesgos, este comisario de policía fue, entre otros cargos, jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. Hoy figura entre los investigados por la Audiencia Nacional por el ‘caso Kitchen’ por el supuesto espionaje organizado desde el Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas. "¿Para qué necesita la Federación un gestor de riesgos y a un policía con ese perfil?", lanza la pregunta al aire uno de los periodistas que cubre la información federativa.

"Rubiales lleva muy mal la crítica. Aunque dicen desde su entorno que ahora está mucho más tranquilo. Antes estaba todo el día en guerra con todo el mundo", analiza un dirigente del fútbol español que lo conoce desde hace años. "No quiere meterse en líos", afirman desde la Federación.

El resultado de esas querellas no es bueno judicialmente. El pasado mes de febrero, Onda Cero anunciaba en su página web que había sido archivada una denuncia de Rubiales por un supuesto delito de injurias y calumnias contra José Ramón de la Morena.

Estratégicamente, en cambio, funciona. Uno de los periodistas denunciados confiesa que la actitud del presidente ha provocado "autocensura". Como describe, ahora trabaja pensando si por lo que dice le va a denunciar, porque no quiere que vuelva a suceder y tener que dar explicaciones a los directivos de su medio. Lo llama "desgaste" y no cree que le suceda sólo a él. "Si te demanda varias veces llega un momento en el que te dicen en el medio que es mejor dejar de dar el coñazo con ese tema", añade.