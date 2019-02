El exministro Corcuera dice que acudirá a la manifestación del domingo "portando una bandera de España"

El exministro socialista José Luis Corcuera acudirá este viernes a la manifestación de este domingo contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez en Madrid a la que asistirán el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En declaraciones a OKDiario, el exministro asegura que este domingo será "la primera vez" que se manifieste "portando una bandera de España".

"Hacía muchos años que no iba a una manifestación, pero ha esta voy a ir. Y voy a ir con la ilusión de defender a España, la Constitución española", asevera Corcuera, que hace poco menos de dos años se dio de baja del PSOE. El exministro del Interior dice que no se dejará impresionar por "intelectuales de salón" o "progres de ocasión" y que se manifestará este domingo, bandera en mano, contra "los mamporreros del independentismo catalán".

José Luis Corcuera, alejado completamente desde hace años de la vida interna del partido y de la primera línea política, comunicó en mayo de 2017 al entonces secretario general del partido, Pedro Sánchez, su decisión de entregar su carné del PSOE. En los últimos años, el exministro se ha desempeñado como contertulio en programas de la cadena 13TV con apariciones esporádicas en diversos medios de comunicación, situándose cada vez más alejado de la visión del PSOE.

El exsocialista asegura "defender" la bandera de España "contra estos botarates que, cuando ven una manifestación llena de esteladas no dicen nada, pero cuando ven una manifestación con banderas españolas dicen que son ciudadanos del mundo". "Me gustaría, y ojalá que la manifestación sea de centenares de miles de personas, que le reclamaran a Pedro Sánchez su compromiso con la verdad", incide Corcuera, que destaca que ese "compromiso" es el que adquirió durante la moción de censura: "Defender en unas elecciones su posición". "Y esas elecciones no las ha convocado todavía, lo que me parece una contracción con sus propios compromisos", zanja.