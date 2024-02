Feijóo acusa al Gobierno de “embarrar la campaña” y afirma que no concedería los indultos porque “no se da ninguna condición”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de querer “embarrar la campaña” de las elecciones gallegas tras conocerse, por fuentes de su partido, que está dispuesto a considerar el indulto a los independentistas catalanes y que valoró la amnistía el pasado verano. Feijóo afirma ahora que “no se da ninguna condición para los indultos” y que “dije y digo que no, porque no se da ni una sola de las condiciones”.

El PP pasa así de rechazar los indultos a los independentistas catalanes por considerarlos ilegales, a negarse por considerar que no se cumplen las condiciones que impondría Feijóo. El líder de la oposición ha reconocido así desde Ferrol, donde participa en la campaña de Alfonso Rueda a la presidencia de la Xunta, que su postura ante los insultos no es de rechazo, sino de condiciones. Según adelantaron fuentes del PP este fin de semana, el líder del partido considera que para poder otorgarlos, los independentistas catalanes deben renunciar al referéndum y proclamación unilateral de independencia, así como rendir cuentas con la Justicia.

Cuando quedan apenas siete días para que se celebren unas elecciones autonómicas en Galicia que intentó enmarcar en clave nacional con argumentos contra la amnistía, Feijóo ha declarado ahora que “sigo diciendo que no a la amnistía”. Y enumera dos razones: “Porque es ilegal, inconstitucional, y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones”.

Horas después, Feijóo dice que “conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla y conmigo el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto, porque no se da ninguna condición”. El líder del PP reitera que la diferencia entre él y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, es que para él la amnistía es “una línea roja”, a pesar de que el sábado por la noche reconocieron haberla estudiado.