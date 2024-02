Los tratos de Feijóo con Puigdemont torpedean la estrategia del PP en la última semana de la campaña gallega

Para darse cuenta de la importancia que puede tener en la campaña gallega el giro del PP con respecto a Puigdemont, protagonista ausente en todos su mítines, no hay más que ver el Telexornal de la TVG. El informativo que abre con la amnistía día sí y día también y que le dedica más minutos que a la propia carrera hacia las urnas, hoy no llevó el asunto ni en titulares y no lo contó hasta el minuto 26. En un estilo que manejan como pocos, el relato adquirió el carácter de un desmentido a una información que no habían ofrecido. Vale la pena transcribirlo completo.

Justo tras el recuento a las encuestas publicadas el último domingo de campaña -“siete de las ocho dan la mayoría absoluta al PP”- y de un repaso a los mítines en los que no se escogió ninguna declaración relacionada con Catalunya, el presentador daba así paso a un larguísimo total de Feijóo: “El presidente del PP asegura que no se da ninguna condición para los indultos de los líderes del procés catalán. Después de que varios medios publicasen informaciones que afirmaban que Feijóo estaría abierto a un indulto a Puigdemont, el líder del PP daba por zanjada la polémica y asegura que siempre ha dicho no y va a seguir diciendo no a la amnistía porque dice que es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre los españoles. Acusa al gobierno de querer embarrar la campaña”.

“No tenemos ninguna duda, ni hemos tenido, ni vamos a tener, en lo que tenemos que hacer. Si el independentismo quiere amnistía ya tiene al señor Sánchez para que se la dé; yo, no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora: conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de indulto porque no se da ninguna condición”, afirmaba Feijóo en el canutazo durante su paseo por Ferrol. Una declaración a la que se le pegaba esta otra, como coda:“Por mucho interés que tenga el Gobierno de embarrar la campaña, todos sabemos de qué va esto”.

Esa intención de Moncloa de “embarrar” era la que aparecía sobreimpresionada en un rótulo durante los casi 40 segundos de Feijóo. Eso fue todo. No hubo réplicas ni opiniones de otras fuerzas sobre el tema que está marcando la agenda política estatal durante el fin de semana, seguramente porque -como ya aclaró el presentador- está “zanjado”.

Porque, si hubiesen querido hacerlo, lo hubiesen tenido muy fácil. En La Voz de Galicia, justo antes de la encuesta que sí mostraron, el presidente del Gobierno se refería al asunto: “Si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía”. Lo mismo sucedía con el mitin del PSOE, también en Ferrol, en el que Rodríguez Zapatero aseguró: “Ahora resulta que en pocos días Puigdemont ha dejado de ser un terrorista, hay que darle un indulto para la reconciliación y que la amnistía era negociable. Y dentro de unas semanas propondrán la beatificación de Puigdemont”.

Pese al carpetazo que cualquier espectador de la TVG pensaría que se había dado al asunto, tanto los candidatos como los refuerzos llegados del exterior han tenido que hacer frente a esta cuestión. Lo hacía Ana Pontón -cómo no- también en Ferrol: la líder del BNG ve al PP “de bandazo en bandazo”. “Lleva toda la semana atacando a Cataluña y ahora resulta que es el señor Feijóo quien quiere indultar a Puigdemont”.

Pontón, que según todas las encuestas sería la presidenta de la Xunta si el PP no revalida la mayoría absoluta, cree que los populares han “apretado el botón del pánico” y están “absolutamente desnortado”. Para ella, lo que indica ese nerviosismo es que “”un puñado de votos pueden decantar la presidencia hacia el BNG“.

“Es un clarísimo fracaso en la estrategia del PP para las elecciones gallegas”. Desde A Pobra (A Coruña), donde participó en un acto de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también hablaba claro. “Ellos intentaron fomentar la indiferencia, la pasividad y agitar un voto del miedo. Intentaron hablar de otras cosas que no fuera el futuro de los gallegos y las gallegas y resulta que les ha salido mal”. Desde otra localidad coruñesa, Carballo, el líder de Vox, en su ruta por ferias y mercados, calificaba la actitud de Feijóo de “gigantesca estafa” y esperaba que esto pueda “afectar” al resultado de las elecciones.