Feijóo defiende el pacto con la extrema derecha: “Vox accedió a la propuesta y se hizo un acuerdo muy sencillo”

Parecía que el Partido Popular podía verse entre la espada y la pared para constituir gobiernos en las comunidades autónomas en las que, tras los resultados del 28M, depende de los apoyos de Vox. Parecía que el partido de Alberto Núñez Feijóo iba a intentar alargar al máximo los plazos para no ‘ponerse en evidencia’ antes de las elecciones generales del 23 de julio, aunque los estatutos de autonomía y reglamentos de parlamentos regionales lo dificultan.

Pero no. Este martes, en apenas dos horas de reunión pública, PP y Vox cerraban un acuerdo de gobierno conjunto en la Comunitat Valenciana sin mayor problema. La foto de la alianza se hacía pública a media mañana, aunque los principales flecos estaban cerrados previamente, y empezaba a ser conocida como la ‘foto de la vergüenza’. En el centro de ella están Carlos Mazón, candidato del PP en la Comunidad Valenciana, frente a la supuesta línea roja con quien el PP no pactaría: Carlos Flores, el candidato de Vox, condenado por violencia machista. Ni una sola mujer en la mesa.

Poco después se conocerían los cinco “ejes estratégicos” de dicho acuerdo –entre ellos “libertad”, “señas de identidad” y “apoyo a las familias”–, así como la reacción de Feijóo, quien según Mazón le había “trasladado” su “felicitación” por alcanzar este pacto.

Por fin este miércoles por la mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunciaba al respecto. Y si algunos pensaban que lo haría desentendiéndose del acuerdo, estaban equivocados. En una entrevista en esRadio, Feijóo ha defendido el pacto con la extrema derecha como el “único escenario posible” si querían evitar una repetición electoral.

Además, ha acusado al PSOE de obligar a su partido a pactar con Vox al no abstenerse. “El Partido Socialista nos ha dicho que 'no' a que gobierne la lista más votada”, ha dicho Feijóo: “si se hubiera abstenido, no estaríamos ante la necesidad perentoria de ese acuerdo”.

Aunque Feijóo defendió durante la campaña electoral que se dejara gobernar a la lista más votada, en apenas unas semanas el PP ha incumplido esta propuesta, con acuerdos “de perdedores” (según lo definió el partido en su momento) en al menos Molina del Segura, Elche y las Islas Canarias, donde los socialistas ganaron las pasadas elecciones. También se preparan acuerdos así en decenas de municipios ante la elección de los alcaldes el próximo sábado.

“El PSOE no tiene legitimidad para dar lecciones sobre pactos”

Asimismo, el PP ha hablado en numerosas ocasiones de “líneas rojas”, algo que también ha obviado para el pacto valenciano. Ni incluir a Vox en el gobierno ha sido un obstáculo, ni tampoco ha sido un problema que el candidato valenciano de Vox esté condenado por violencia machista. En el PP argumentan que ese veto sí lo han mantenido porque, efectivamente, Carlos Flores no estará en el Govern. Pero en todo caso no se va lejos, y liderará la candidatura al Congreso por Valencia en las listas de Vox.

En la entrevista con esRadio, Feijóo ha insistido en que la “condición” del pacto con Vox era dejar fuera a Carlos Flores, de modo que al acceder Vox a ello todo fue sobre ruedas. Sobre Flores, Feijóo ha dicho esta mañana: “Lo respetamos absolutamente. Es un hecho [el maltrato] que ha ocurrido hace mucho tiempo, pero había una condena. Y Vox accedió a esa propuesta y automáticamente se desbloquea la Cámara de las Cortes Valencianas y se hace un acuerdo muy sencillo”.

Flores fue condenado en 2002 por un “delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones” contra su expareja y madre de sus hijos, a la que el de Vox amenazaba llamándola “ladrona, secuestradora de niños, dueña de calabozo, puta, te voy a estar jodiendo toda la vida hasta que te mueras y acabe contigo”.

Feijóo, por su parte, ha advertido este miércoles de que en las demás comunidades el PP podrá alcanzar pactos similares y de que la constitución de los gobiernos autonómicos no se pospondrá más allá del 23J. Y sobre las críticas del PSOE a esta falta de “líneas rojas”, el líder del PP ha lanzado: “Que nos diga el PSOE con quién debemos o no pactar, que ha pactado con el populismo más radical de izquierdas, gobierna con independentistas en Catalunya, que en Navarra y País Vasco lo hace con el apoyo de Bildu…”. “El PSOE no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos”, ha zanjado Feijóo.