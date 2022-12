Feijóo dice que Sánchez “no tiene límites” en su “asalto” a las instituciones y le pide que convoque elecciones anticipadas

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, considera que debe haber elecciones anticipadas de inmediato, antes de las municipales de mayo. En una entrevista para el diario El Mundo, el presidente del PP ha afirmado que el Gobierno “no tiene límites” y está cometiendo un “asalto” al Tribunal Constitucional con decisiones que van “en contra” de los principios básicos de la Carta Magna.

Feijóo reconoce que le ha costado una noche de insomnio tomar la decisión de exigir unas elecciones generales inmediatas, en un momento en el que su partido empieza a notar un declive en las encuestas, tras el subidón del verano. El viernes, sin embargo, el líder del PP notó que “la situación del país ya no da para más”. “España está en este momento patas arriba porque Sánchez ha tomado la decisión de tomar el control de las instituciones desde el Gobierno. ¿Se puede dar un paso más ya? No me lo imagino”, ha dicho.

Durante la entrevista, Feijóo ha dibujado un escenario de regresión democrática que sigue la línea de declaraciones infladas de kis líderes de la derecha que se suceden desde el viernes, cuando el Gobierno presentó las enmiendas a la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Esta reforma servirá, según los planes del Ejecutivo, para desencallar el bloqueo que mantiene el PP sobre el Tribunal Constitucional y para convertir el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravado. ERC por su parte ha presentado una serie de enmiendas para rebajar el delito de malversación cuando no haya enriquecimiento personal.

El líder de la oposición ve, en cambio, un momento inédito en España, que pone al nivel de hechos como el golpe de Estado de 1981. “Estamos en una situación inédita, con un Gobierno que no tiene límites y con un presidente que carece de los más elementales sentidos de Estado. Sí, efectivamente, estamos en una situación que yo no recuerdo. Recuerdo el golpe del 81, las décadas de plomo de ETA y la declaración de independencia en el 2017 en Cataluña, pero no recuerdo la toma de control y la intervención del poder judicial”, dice durante la conversación con el diario de Unidad Editorial.

“En este contexto, con varios motivos de inconstitucionalidad en el asalto al Tribunal Constitucional, yo creo que ha llegado el momento de pedir elecciones anticipadas ya”, ha insistido el presidente del partido que bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cuatro años.

Feijóo piensa que “Sánchez” está utilizando una “técnica parlamentaria espuria” para volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial por tercera o cuarta vez: “Coacciona a los jueces diciendo que incurrirán en responsabilidades penales, y le hurta competencias al Tribunal Constitucional. Y libera a los políticos corruptos de sus responsabilidades y desprotege el Estado con la derogación del delito de sedición”. “Todo va encaminado a que el Gobierno facilite un referéndum [de independencia en Catalunya] que llamará consultivo. Me ha costado una noche de reflexión decir que creo que es el momento para pedir elecciones anticipadas”, ha vaticinado.

El dirigente popular reconoce además que no tiene los números para una moción de censura, como pide Vox, por lo que una iniciativa de esas características únicamente beneficiaría al Ejecutivo. “Si hubiese el más mínimo atisbo de que prosperase una moción de censura, el PP respondería en 24 horas. Lo que no me parece inteligente es blanquear todas estas modificaciones legales y darle un triunfo parlamentario al Gobierno y a sus socios independentistas”, ha zanjado, para calificar la propuesta de la ultraderecha, que ha urgido a una moción con un candidato “neutral”, de una “ingenuidad política bastante intensa”.