Feijoo evita respaldar los centros de deportación de refugiados como los de Meloni que avala el PP europeo

Alberto Núñez Feijóo evita respaldar los centros de deportación de refugiados fuera del territorio de la UE que ha planteado Ursula von der Leyen y que el Partido Popular Europeo ha avalado en una reunión en la que ha participado el jefe de la oposición. El líder del PP español ha avalado las medidas de endurecimiento planteadas por Alemania, que ha introducido controles fronterizos en el espacio Schengen, o al polaco Donald Tusk, que pretende suspender el derecho al asilo; pero no ha querido respaldar la propuesta que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea copiando el modelo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni.

“No hay fórmulas mágicas”, ha dicho Feijóo en una rueda de prensa en Bruselas tras reunirse con líderes de la familia política popular antes de la reunión del Consejo Europeo. “En este momento para los mandatarios la UE debe ser una prioridad buscar las soluciones”, ha dicho sobre esa cita en la que la migración va a ser uno de los principales asuntos sobre la mesa de los líderes de los 27 y en la que una mayoría de países apuestan por un endurecimiento de las políticas migratorias, incluyendo la creación de centros de refugiados fuera de la UE, como ha hecho Meloni con Albania, y que España rechaza.

A pesar de que Feijóo ha evitado respaldar esa propuesta, el Partido Popular Europeo lo ha hecho en un comunicado tras la reunión de los líderes. “La UE, como tal, debería utilizar la influencia de todas las demás políticas, incluido el condicionamiento de los visados. También deberíamos estar preparados para extraer lecciones, ahora que entramos en la fase de aplicación del acuerdo entre Italia y Albania. Con el mismo espíritu, deberíamos explorar opciones de centros de tránsito de retorno que alivien la presión de nuestros sistemas de acogida y asilo”, señala ese texto en línea con lo que ha defendido Von der Leyen.

Feijóo se ha escudado en que “no es lo mismo” la migración irregular en unos países que en otros y ha reconocido que España tiene “otras particularidades”. El líder del PP ha aprovechado para atacar a Pedro Sánchez por la “falta de política migratoria”. Entre las cuestiones que ha criticado es la “incapacidad de España de llegar a acuerdos con países” terceros. No obstante, hay varios acuerdos de colaboración con países de origen o tránsito, como Marruecos. De hecho, Sánchez rubricó tres acuerdos con Mauritania, Senegal y Gambia este mes de agosto.

“Mientras los países y sus dirigentes buscan puntos de acuerdo para la política de migración irregular, Sánchez se está quedando solo en este debate”, ha criticado Feijóo, que ha acusado al presidente de no estar “trabajando con el rigor” que sus homólogos europeos. Una mayoría de países de la UE han defendido la creación de esos centros que el Gobierno de España considera que no son efectivos para combatir la inmigración irregular y que no tienen encaje en el actual marco legal. La insistencia del Ejecutivo de Sánchez es que se siga trabajando con países de origen y tránsito, como ha dicho el propio Feijóo, y que se acelere la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE, cuya entrada en vigor está prevista para el verano de 2026.

Francia y Alemania también lo han defendido, aunque difieren en los puntos que se deben priorizar: mientras España quiere que se aplique de forma integral, algunas capitales optan por que se aceleren las cuestiones relacionadas con el control de fronteras y dejar para más adelante los expedientes relacionados con la “solidaridad”, como el reparto de cuotas de refugiados.

El líder del PP ha cargado contra Sánchez por la investigación al Fiscal General del Estado y ha exigido al Gobierno que le destituya. “Es una anomalía tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español. Es una anomalía tener un primer ministro que tiene a su mujer y a su hermano imputados por corrupción, a medio gobierno señalado por la Guardia Civil y al partido del Gobierno investigado en las distintas sedes jurisdiccionales”, ha dicho el líder del PP, que ha mostrado “respeto” hacia la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de rechazar la querella de su partido contra el PSOE.