Feijóo fracasa en su intento de lograr una mayoría con Vox pero pide al resto que le dejen gobernar

“Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento”. La frase la pronunció Alberto Núñez Feijóo en abril de 2022, cuando asumió el liderazgo del PP tras la defenestración en directo de Pablo Casado. “No se trata de ganar, se trata de ganar para hacer cosas, cambiar las cosas que funcionan mal”, dijo en Valencia, en enero de 2023, cuando lanzaba a su partido a un año en el que se iba a repartir casi todo el poder del Estado. “Pido desde ya una mayoría clara, incontestable, contundente para iniciar un nuevo rumbo”, dijo el 29 de mayo, tras los comicios municipales y autonómicos que ganó el PP. Este 23 de julio, Feijóo no ha logrado todos sus objetivos.

Cargos del PP alimentan la conspiración sobre el incidente en el AVE y culpan al Gobierno: "Tras Correos, ahora esto"

Más

Hace dos días Feijóo acariciaba una Moncloa que ahora parece desvanecerse. En las elecciones del 23J el candidato del PP ha logrado una parte de su objetivo, ganar en votos y escaños. Pero no el fundamental: una mayoría suficiente para gobernar. Ni solo, como se ha empeñado en decir que quería hacer, ni en coalición con Vox.

“Los españoles han hablado”, ha asegurado Feijóo en un discurso desde el balcón de la sede nacional, en la calle Génova de Madrid. “Como candidato con más apoyo, con toda humildad pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para negociar un Gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada en las urnas”, ha añadido.

“Pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España”, ha dicho Feijóo, que ha tenido que ver cómo los militantes del partido interrumpían dos veces su discurso con gritos “¡Ayuso, Ayuso! ”Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible“, ha añadido.

Feijóo ha tachado de “anomalía” el “que en España no pudiese gobernar el partido más votado”. “Solo tiene como alternativa el bloqueo, que en nada beneficia el prestigio internacional, las inversiones y que la cuarta economía del euro sea aquel que tenga más votos y escaños que el jefe de la oposición”.

“Pido al PSOE expresamente, y al resto de fuerzas, que no bloqueen el Gobierno de España una vez más”. “Todos los candidatos más votados han gobernado. No hay ningún presidente que haya gobernado después de perder las elecciones. Me corresponde intentarlo. Somos la opción alternativa y eso es lo que haré”, ha zanjado.

Un fiasco de consecuencias imprevistas

El PP celebrará este mismo lunes una reunión de su Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos y que analizará en profundidad el resultado de este domingo. De ahí saldrá la estrategia a seguir en las próximas semanas, pero fuentes de la dirección del PP lo tiene claro: “Vamos a intentar la investidura por todas las vías”.

Todas las vías no descarta nada. Ni gran coalición con el PSOE, ni una abstención también de los socialistas que le permita gobernar, aunque sea en solitario y con 136 diputados, a 40 de la mayoría. Una situación que en Génova reconocen que es muy difícil de gestionar. “No es lo más sencillo”, reconocen, pero creen que hay “margen a derecha e izquierda” para pactar leyes y presupuestos durante la legislatura.

La distancia que separa a Feijóo de la mayoría absoluta no es pequeña, y aquellos a los que podría intentar pedir su apoyo han dicho durante la campaña que con la ultraderecha no sumarán. También Santiago Abascal, que este domingo ha zanjado el debate: “Oposición o repetición electoral”.

Contra Vox han arremetido también en la calle de Génova ya en la madrugada del lunes. Algunos escaños que se han perdido por un puñado de votos, dicen en la dirección del PP, es culpa de Vox. Ha sido el caso de Lleida y Girona, por ejemplo.

El fracaso del líder del PP llega después de unas elecciones en las que su partido ha vuelto a ganar en unas elecciones generales desde las de junio de 2016. En aquella primera repetición electoral de la historia, Mariano Rajoy logró 137 diputados. Sietes años después, su heredero gallego ha obtenido uno menos, 136 (al 99,23% escrutado). Pero Rajoy sacó casi 2,5 millones de votos más que el segundo, el PSOE. Feijóo, este domingo, ha sacado unos 310.000 sufragios más.

La situación se parece quizá más a la de 1996 en términos de distancia entre PP y PSOE. Pero entonces José María Aznar logró 154 diputados, a una veintena de la mayoría para gobernar. Felipe González, tras 14 años en la Moncloa, dio un paso atrás. Pero Pedro Sánchez no está dispuesto a hacerlo. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno en la sede de la calle Ferraz de Madrid.

El PP no descarta tampoco la repetición electoral. ¿Con Feijóo como candidato? La respuesta de los suyos es que sí, sin lugar a dudas.

-------------------------------------------------------------------

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.