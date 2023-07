Feijóo, sobre Marcial Dorado: “Cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante”

“Cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante”, ha dicho Alberto Núñez Feijóo sobre Marcial Dorado en una entrevista en la Cadena Cope en la que ha cargado contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz por “usar esta basura para intentar desprestigiar al adversario” ante la exigencia de que dé explicaciones por esa relación que quedó retratada en una fotografía en un yate en 1995.

“Los gallegos conocen muy bien la diferencia entre conocer una persona y tener una relación mercantil o una relación de complicidad con esa persona y son los que me han juzgado de una forma bastante clara”, ha expresado el candidato del PP, que compartió viajes y vacaciones con Marcial Dorado en los 90. “Esto está en un sumario de la Audiencia Nacional y dejan claro que hay muchas personas con fotos con este señor de todos los partidos político y ningún político fue llamado ni siquiera a declarar en relación a asuntos pendientes de este señor”, se ha justificado Feijóo.

Feijóo aseguró en Al Rojo Vivo el miércoles que desconocía a qué se dedicaba Marcial Dorado porque en aquella época no había “internet y Google”, a pesar de las decenas de noticias sobre sus actividades ilícitas, incluida una detención en 1992. “Conocí a esta persona cuando nada tenía que ver con este asunto”, ha dicho Feijóo en la Cope.

“Esta última parte de las fotos y esas patrañas, forma parte de la actitud de un candidato a la presidencia del Gobierno que no merece, desde el punto de vista ético y moral, su comportamiento y mucho menos insidiar a un adversario político que él sabe perfectamente que yo no he tenido nunca jamás nada que ver con la actividad final de este señor”, se ha defendido el candidato del PP.

El candidato del PP ha equiparado sus instantáneas en un barco con el narcotraficante con el saludo protocolario de Sánchez con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de la cumbre UE-CELAC que se celebró a principios de esta semana en Bruselas y a la que ella asistió en representación del Gobierno de Nicolás Maduro invitada por el Consejo Europeo.

“Yo de fotos no voy a hablar, porque me parece impropio y porque caería en su propia trampa si cojo la hemeroteca de las fotos de Sánchez o Yolanda Díaz están ahí, con dictadores, con personas acusadas por narcotráfico, personas que no podían entrar en la UE porque tenían la prohibición de entrar en espacio Schengen, y que, sin embargo, les atendieron en Barajas [ha dicho sobre la visita del exministro José Luis Ábalos a la vicepresidenta venezolana, que un juez aclaró que no podía considerarse que hubiera pisado suelo español sino que estuvo en zona de tránsito internacional durante una escala] a la misma que besa ahora de forma pública y notoria ahora en la cumbre de la CELAC”.

“Llevo 30 años en política, someto mi carrera política con todos mis defectos y lagunas a la escasa carrera política en años del señor Sánchez. Yo no voy a mentir a los ciudadanos. Nunca he dedicado mi campaña electoral a acreditar que no soy un mentiroso”, ha repetido el candidato del PP, que ha tenido que tuvo que rectificar en esta contienda, por ejemplo, sus afirmaciones sobre la revalorización de las pensiones o sobre el archivo de la investigación del espionaje con Pegasus.