Feijóo dice que no sabía a qué se dedicaba Marcial Dorado pese a las decenas de noticias sobre sus negocios: “Antes no había internet ni Google”

“En aquel momento no tenía acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet y Google. Hasta que yo le conocí. este señor no tenía ninguna causa por el narco”. Así ha intentado despejar el candidato del PP el 23J, Alberto Núñez Feijóo, las preguntas durante una entrevista en 'Al Rojo Vivo' (La Sexta) sobre su amistado con Marcial Dorado, condenado por diversos delitos relacionados con el contrabando, el blanqueo y el narcotráfico. Una amistad que se plasmó en muchas fotografías de viajes y vacaciones en común entre quien ya aparecía en informaciones periodísticas y procesos judiciales por sus actividades y un cargo público de la Xunta de Galicia en el Gobierno de Manuel Fraga.

La estrecha relación de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado irrumpe en la campaña

La irrupción de las fotos con de Feijóo con Dorado en la recta final de la campaña no han variado la estrategia que el candidato del PP ha intentado utilizar desde que saltaron a la opinión pública, hace ahora una década. El diario El País publicó las imágenes en 2013, un año después de su segunda victoria electoral en la comunidad, y tres años antes de que se convocaran de nuevo las urnas.

De hecho, Feijóo ha dicho este miércoles que lleva “toda su carrera” pendiente de este asunto, cuando las fotos se hicieron públicas en 2013 con él ya al frente de la Xunta. “Todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y esas fotos de hace 30 años las he dado en el Parlamento gallego, comprenderá usted que es muy cansino”, le ha reprochado al presentador, Antonio García Ferreras.

A quien tenía enfrente durante esos años de intensos debates parlamentarios sobre sus relaciones con el narcotraficante era a Yolanda Díaz. La hoy vicepresidenta del Gobierno y candidata de Sumar era entonces portavoz de la oposición gallega. Este miércoles, también en La Sexta, Díaz ha sido muy dura con el candidato del PP. “No ha explicado esa relación ni a mí ni a las madres que lucharon contra la droga y siguen exigiendo conocer la verdad”, ha dicho en 'Al Rojo Vivo'.

“La verdad no la sabemos. Lo que es verdad es que cuando en Galicia una década de jóvenes se morían por la droga, las madres que luchaban por la droga hoy siguen exigiendo saber la relación. Yo era joven estaba estudiando y sabía quién era Marcial Dorado”, ha concluido Díaz.

No había Google, pero sí periódicos

Feijóo ha pasado los últimos 10 años intentando minimizar el significado de aquellas fotografías. Hace una década cayó en diversas contradicciones, y tuvo que matizar algunas afirmaciones que hizo en un primer momento, cuando dijo por ejemplo que no tenía ninguna relación personal con Dorado. Luego reconoció que había viajado con él en no pocas ocasiones.

Según probó luego la Audiencia Nacional, durante aquellos años de amistad Dorado estaba lavando dinero ilegal en cantidades millonarias. Acabó condenado a 13 años por tráfico de cocaína, y los yates y mansiones que alojaron a Feijóo están hoy incautados por la Justicia.

Pero Feijóo, según ha dicho este miércoles en La Sexta, no sabía nada de su amigo. Y eso que las fotografías de ambos están datadas a mediados de los años 90, y los problemas de Dorado con la Justicia se remontan a la década de los 80, tal y como se recoge en informaciones publicadas por medios como 'La Voz de Galicia', el más leído en la comunidad autónoma.

“¿Sabía que era 'narco'?”, le han preguntado sobre Dorado. “Evidentemente, no. En aquel momento no tenía acusación por ello”, ha respondido. “Ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet y Google. Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa por el 'narco”, ha añadido.

No es la primera vez que Feijóo recurre a la excusa del desconocimiento para no responder sobre su amistad con Dorado. Ya lo hizo en 2018, durante una entrevista en 'Salvados'.

En una de las repreguntas, Jordi Évole muestra su incredulidad y recuerda que Dorado había salido vinculado al contrabando o al narcotráfico en 66 noticias de 'La Voz de Galicia', en 18 de 'El País', 20 del 'Abc' y 19 de 'La Vanguardia'.

Feijóo responde: “Sí, pero yo si supiese esto, ¿qué ganaba yo? La verdad a veces puede no entenderse en toda su amplitud pero esa es la verdad. Y si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda. Que he aprendido, también. Que ahora lamentablemente cuando a uno lo invitan, lamentablemente pregunto '¿este quién es?' y hay veces que no voy”.

Una década que parecen 30 años

“Llevo toda mi vida política con esto”, ha dicho. “Es la quinta elección” en la que se le sacan estas imágenes, ha continuado. Pero no es verdad: ni en 2009 ni en 2012 se pudieron usar, porque no eran conocidas. Feijóo ha sostenido que después logró sendas mayorías absolutas posteriores (2016 y 2020).

“Volver con este asunto, allá ellos. Llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar ni me preocuparé en el futuro”, ha añadido, pese a que solo hace 10 que se hicieron públicas.

“Los gallegos conocen bien lo que pasó, conocen Galicia y me dieron su mayoritaria confianza”, ha zanjado. En 2020, en una entrevista con elDiario.es, dijo: “Que yo sepa, Marcial Dorado no me ha quitado ningún voto”.