Las noticias sobre Marcial Dorado que Feijóo dice que no leyó cuando era número dos en la Sanidad de Galicia

Alberto Núñez Feijóo nunca ha acabado de explicar qué hacía en el yate del narcotraficante Marcial Dorado a mediados de los años 90 en la ría de Vigo. Tampoco ha entrado en detalles sobre el resto de sus viajes compartidos a, por lo menos, Canarias, Picos de Europa o Cascais, de los que El País publicó, hace ahora diez años, todo un álbum de fotos. Pero el eje central de la defensa del expresidente de la Xunta de Galicia y ahora candidato del PP al Gobierno de España siempre ha girado en torno a que desconocía las actividades de su entonces amigo. Lo ha repetido este miércoles en Al Rojo Vivo, de La Sexta: “En aquel momento no tenía acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet y Google. Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa por el narco”. Un repaso a la hemeroteca demuestra que o bien Feijóo no prestaba atención a la prensa, y eso que ya era alto cargo del Gobierno gallego, o bien ha incurrido en una nueva “inexactitud”. Dorado había protagonizado, antes de estrechar su relación con Feijóo, decenas de noticias y titulares en los principales periódicos debido a sus vínculos con el contrabando de tabaco y -algunos periodistas lo apuntaban- el narcotráfico.

“El padrino de la ría de Arosa”, titulaba La Vanguardia el 29 de junio de 1989. Era una información a tres cuartos de página firmada en Basilea (Suiza) por enviados especiales. “El grupo de contrabandistas más activo de esta organización”, arrancaba la pieza, “es el conocido como 'grupo Marcial', que es objeto de investigación de la justicia suiza y francesa, al frente del cual figura Marcial Dorado”. No fue, ni muchísimo menos, una noticia aislada. El equipo de documentación de Salvados (La Sexta) contabilizó, para su entrevista con Feijóo en 2018, al menos 66 informaciones en La Voz de Galicia, 18 de El País, 20 del ABC y 19 de La Vanguardia.

Fue justamente el ABC el que, un 17 de junio de 1990, ahondaba en “el circuito de la coca”. Bajo ese cintillo aparecía un dibujo del rostro de Marcial Dorado. “Está procesado en el más importante sumario por contrabando que se ha incoado en Galicia, que data de 1984”, dice el texto, “jueces franceses y suizos le relacionan con una operación internacional de blanqueo de dinero procedente del contrabando y denominado 'peseta conection”. El despliegue del rotativo madrileño venía al caso. Marcial Dorado había sido uno de los detenidos en la Operación Nécora, que dirigió a partir de junio de 1990 el juez Baltasar Garzón y fue la primera gran redada contra el narcotráfico en Galicia. Entonces Dorado, cuya fotografia había recorrido todos los periódicos, incluida la portada de La Voz de Galicia -Évole se la enseñó a Feijóo en su programa-, salió libre. Según el propio Feijóo, lo conoció cuatro años más tarde por mediación de Manuel Cruz, chófer de la Consellería de Sanidad en la que Feijóo tenía un alto cargo y testaferro en negocios del narco. Tenía, además, un pasado vinculado a la ultraderecha ferrolana de la transición.

No fue hasta 2003 cuando Marcial Dorado volvió a ser arrestado por tráfico de drogas. Esta vez sí sería condendo a prisión por su relación con un alijo de 6.500 kilos de cocaína. Cuando El País publicó sus fotos, Feijóo aseguró que habían roto su amistad en 1997 y que solo se habían encontrado de nuevo con él en 1999, en un entierro, el de Manuel Cruz. El juez que instruía la causa de 2003, José Vázquez Taín, reveló, tal vez sin quererlo, que el ahora candidato a la Presidencia del Gobierno había mentido: un pinchazo al teléfono de Dorado constataba que las conversaciones entre los viejos amigos se habían prolongado más allá de 2001.

El caso es que entonces Núñez Feijóo ya debía saber en qué ocupaba el tiempo Marcial Dorado. No como cuando navegaban juntos por la ría, u organizaban excursiones acompañados de sus parejas a la montaña. A Feijóo, secretario general de la Consellería de Sanidade en lo que fue el primero de la extensa lista de cargos públicos que ha detentado, se le habían pasado por alto otros titulares. Los que en 1984, por ejemplo, informaron de la primera detención de Dorado, esa vez por contrabando de tabaco. “El jefe contrabandista Marcial Dorado”, abría página El País del 5 de diciembre de 1984, “decidió presentarse ante el juez en una reunión con sus abogados”. Tres semanas más tarde, un reportero del mismo periódico, hoy más conocido como escritor, Manuel Rivas, dedicaba una crónica a los hechos: “La Navidad portuguesa de los 'reyes' del tabaco”. Feijóo, asegura él mismo, no estaba al tanto.

