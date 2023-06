El fiscal general nombra a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática

La exministra de Justicia Dolores Delgado será la próxima fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado proponer a su antecesora para este puesto, informan fuentes fiscales a elDiario.es. Se trata de un cargo creado recientemente a raíz de la entrada en vigor de la ley de memoria y que, según esa norma, tiene objetivo promover la investigación de violaciones de derechos humanos, incluidas las producidas durante la guerra civil y la dictadura. La propuesta se produce un año después de que Delgado presentara su renuncia al cargo de fiscal general del Estado, un destino que ocupaba desde febrero de 2020 y al que llegó rodeada de polémica por haber sido antes ministra de Justicia del actual Gobierno. Antes había ejercido durante 25 años como fiscal en la Audiencia Nacional, especializada en terrorismo.

Delgado era una de los cuatro candidatos al puesto en el Consejo Fiscal celebrado este jueves. Los seis representantes de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han participado en la votación en señal de protesta ante lo que consideran una “burda maniobra” para designar a su predecesora.

Únicamente han apoyado su designación los tres miembros natos y los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecían Ortiz y Delgado. En todo caso, el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y el fiscal general tiene la potestad de hacer las propuestas de nombramiento que considere. En última instancia, la designación depende del Ejecutivo, que debe aprobarlo en Consejo de Ministros y llevarlo a un real decreto.

La reunión se ha producido en medio de un gran ruido interno por la decisión del fiscal general de adelantarla 11 días, pues la celebración de este cónclave estaba prevista para el 19 de junio. La polémica se desató el pasado lunes, cuando trascendió la nueva fecha después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral al 23 de julio. La asociación mayoritaria ha pedido la dimisión de García Ortiz, al que acusa de hacer una “burda maniobra” con el único objetivo de garantizar el nombramiento de Delgado y evitar así que su toma de posesión pudiera verse comprometida por la campaña y el escenario de un hipotético cambio de Gobierno.

Durante los últimos días, los vocales de la AF y el vocal de la APIF han pedido la suspensión del pleno con el argumento de que, una vez convocadas elecciones, no es prudente hacer nombramientos dado que el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró. A través de un boletín interno, el jefe del ministerio fiscal respondió que “no existen razones” para la suspensión y argumentó que su decisión no es “novedosa” y “mantiene el criterio histórico”. Aludió, para ello, a una designación decidida por Consuelo Madrigal, que fue fiscal general cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

La justificación de García Ortiz derivó en un choque dialéctico entre ambos, al que también se sumó la AF, asociación a la que pertenece Madrigal y que este miércoles llegó incluso a pedir la dimisión del máximo responsable del ministerio público. El actual fiscal general expuso que Madrigal propuso la designación de un fiscal de sala emérito en el Tribunal Supremo “después de las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, una investidura fallida y unas nuevas elecciones generales celebradas el 26 de junio de 2016”. Esta mención propició que la ex fiscal general le exigiera una rectificación al considerar que se trataba de “situaciones heterogéneas y radicalmente opuestas”.

Pero García Ortiz respondió a través de otro boletín interno en el que insistió en que Madrigal propuso hasta once nombramientos tras anunciarse la convocatoria de las generales de 2015. La AF contraatacó este miércoles con un duro comunicado en el que acusaban al fiscal general de utilizar medios públicos “en una especie de ajuste de cuentas personal, faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio”. Según este colectivo, se trata de “situaciones no comparables”, pues esos nombramientos se habían hecho después de que Mariano Rajoy anunciara las elecciones, pero cuando todavía no se habían convocado oficialmente.