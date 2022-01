La Fiscalía pide cerrar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que “no procede” prorrogar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos que el juez de Madrid Juan José Escalonilla abrió en el verano de 2020. En un escrito fechado este jueves 27 de enero, la fiscal Lorena Álvarez Taboada afirma que “más allá” de las comisiones rogatorias a México para la declaración de dos testigos ordenadas por la Audiencia Provincial de Madrid “no existen otras diligencias a practicar pendientes de ser acordadas” y que, por tanto, la instrucción de este caso debe cerrarse este viernes, cuando concluye el plazo fijado.

En este sentido, la fiscal recuerda que una vez que ha quedado acreditado que la consultora Neurona sí realizó trabajos para Podemos durante la campaña de las generales de abril de 2019, la única diligencia “necesaria” a practicar, y que ya ha sido acordada, es la relativa al peritaje sobre esos trabajos para analizar si el precio abonado fue el adecuado, tal y como acordó el instructor.

El contrato entre Podemos y Neurona Comunidad S.L. para las generales de abril de 2019 ascendió a 363.000 euros y constituye el centro de la investigación que desarrolla desde hace un año y medio el juez Escalonilla a raíz de una denuncia del abogado despedido de Podemos José Manuel Calvente. Durante meses, el magistrado mostró en varias resoluciones sus dudas sobre que ese contrato correspondiera a servicios realmente prestados y sus sospechas de que pudiera ser "simulado".

Pero el pasado noviembre, tras multitud de interrogatorios a testigos e imputados y varios informes policiales, el juez dio por “indiciariamente acreditado” que Neurona realizó al menos una parte de esos trabajos, si bien encargó el citado informe pericial. Su tesis es que puede haber delito electoral no solo cuando hay un “contrato simulado”, sino también cuando los fondos públicos son utilizados “para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real” con la finalidad de “distraer” parte de los fondos de las cuentas electorales a un fin distinto y “ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo, no real y no concorde con los servicios prestados”.

En caso de que el juez acuerde el fin de la instrucción las distintas partes presentarán sus escritos de acusación o de solicitud de archivo de las actuaciones y el magistrado decidirá si dicta auto de procesamiento o archiva la causa. En el caso de que opte por la primera opción en su auto se conocerá si sigue adelante con las actuaciones respecto a todos los investigados o deja fuera a parte de ellos. El fin de la instrucción, en caso de que se decrete, puede ser recurrido por las partes.

Líneas archivadas

La macrocausa contra Podemos, que ha llegado a tener hasta siete líneas de investigación, se ha ido desinflando. Seis de ellas ya están cerradas por falta de indicios. El pasado 27 de diciembre la Audiencia de Madrid acordó enterrar de manera definitiva la investigación sobre la 'caja de solidaridad' del partido.Los jueces, en una resolución que no puede ser recurrida, rechazaron el recurso de la exsenadora Celia Cánovas apoyado por Vox contra la decisión de Escalonilla de no investigar si existió algún tipo de administración desleal en la gestión de este fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones de sus sueldos para destinarlas a proyectos sociales. Según los jueces, "no consta una distracción de fondos".

Además de la citada sobre la 'caja de solidaridad', están archivadas la relativa a los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa para las generales de abril de 2019, la de los supuestos sobrecostes en la reforma de la nueva sede del partido, la que versaba sobre las donaciones efectuadas por cargos públicos del partido al denominado Proyecto Impulsa, la de los supuestos sobresueldos mediante complementos salariales que habrían cobrado la gerente del partido, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos; y la del supuesto acceso sin permiso al disco duro de una empleada por parte de la cúpula de la formación.