Gabilondo responde a Ayuso que no apoyará su investidura: "Ni usted ni Vox"

El PSOE recupera una suerte de "no es no" al PP después de que Isabel Díaz Ayuso haya emplazado al partido de Pedro Sánchez a apoyarla si no quiere que gobierne con Vox. "Señora Ayuso, ni usted ni Vox. La única alternativa a su Gobierno con Vox es un gobierno progresista liderado por el PSOE", le ha contestado Ángel Gabilondo. "En el Gobierno de Madrid no queremos ni a Vox ni a las ideas de Vox que blanquea y extiende Ayuso", ha agregado el aspirante socialista, que ha salido rápido del emplazamiento que le ha hecho la líder conservadora en un momento clave poniéndole en un aprieto ante la estrategia que había seguido el PSOE, que lleva toda la campaña reclamando el voto para impedir que la ultraderecha entre en el Gobierno regional.

Las amenazas de muerte a Iglesias y miembros del Gobierno acaparan todos los focos de la campaña

Pero los socialistas sostienen que Ayuso ha hecho suyos los postulados de la extrema derecha en contienda electoral para intentar absorber en las siglas del PP a todo ese electorado más escorado. Gabilondo ha empezado su discurso durante un acto sobre migración en Ferraz precisamente aludiendo a la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de paralizar un mural en conmemoración a las víctimas del franquismo. "Así se empieza", ha dicho Gabilondo, que luego ha recordado la retirada de unos versos de Miguel Hernández y de la placa de Largo Caballero. "Borrar la memoria, así se empieza, dejando vaciada la historia para poder escribirla de nuevo e inventar un nuevo orden", ha explicado.

"Se empieza blanqueando, difuminando, tolerando, banalizando, minimizando las amenazas para aprisionar la esperanza, institucionalizando el horror con complicidad, pero la simbología es muy poderosa, los símbolos señalan también caminos, hacen guiños y señas de por dónde ir, pero los hechos los son aún más, y en estas elecciones la democracia debe vencer al odio a la intolerancia y al miedo. Y lo vamos a conseguir", ha advertido Gabilondo en el acto bajo el nombre "Palabra, Danza y Música para combatir el Odio y la Mentira".

"Debe vencer la esperanza, abrirse la luz frente a la oscuridad", ha agregado el candidato socialista, que se ha referido de nuevo a las amenazas recibidas por los ministros Fernando Grande-Marlaska y Reyes Maroto, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "El clima de odio nos amenaza a todos pero destroza a quien odia", ha dicho Gabilondo, que considera que el odio "incapacita a quien lo sienta" para tener responsabilidades públicas. "Solo un Gobierno progresista liderado por el PSOE puede frenar esta espiral -ha proseguido Gabilondo-. El señalamiento debe acabar podemos decir sin crispación pero con contundencia".

"No vengo aquí a odiar quiero ser el presidente que recupere la esperanza, la convivencia y la concordia en Madrid. Debemos vencer al extremismo de la ultraderecha con la que quiere gobernar el PP", ha insistido Gabilondo. El candidato socialista ha asegurado que su intención es "volver a unir Madrid" en un momento en el que la extrema derecha está difundiendo su discurso más xenófobo.

"De aquí no solo no sobra nadie sino que no se expulsa a nadie, no se criminaliza a nadie, no se amenaza a nadie. Este es el Madrid en el que tenemos que vivir. Aquí ninguna persona es ilegal", ha dicho Gabilondo, que estaba acompañado por colectivos de personas inmigrantes que también han intervenido para reivindicar el voto de las cerca de 520.000 personas extranjeras empadronadas en la región.

Hana Jalloul: "En Madrid no se vive, en Madrid se sobrevive"

"Nos queda vuestro voto para llenar las urnas. Esta es vuestra casa", ha agregado la número dos de la candidatura, Hana Jalloul, que se ha dirigido en árabe a una parte de ese electorado. "Los socialistas vamos a alzar la voz. Hay que cambiar la vergüenza de bando, la vergüenza es el racismo, la vergüenza es la aporofobia", ha señalado la exsecretaria de Estado de Migraciones, que ha reprochado a la derecha que le "incomode la diversidad" cuando "rima con pobreza". "Si viene un fondo buitre de otro país ya nos importa menos que sean extranjeros y ponemos la alfombra roja a la indecencia. Eso es lo que esta haciendo la Comunidad de Madrid", ha dicho Jalloul.

"Madrid será mejor cuando dejemos atrás la segregación, la vergüenza. Madrid será más rica, más culta, cuando las derechas dejen de mirar con desprecio al sur. Madrid será mejor cuando echemos de la Puerta del Sol a una candidata que expulsa a los madrileños que cree que son de segunda", ha continuado Jalloul que, contra el discurso de Ayuso ha asegurado que "en Madrid no se vive, en Madrid se sobrevive".