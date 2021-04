Ayuso pide al PSOE que la apoye si no quiere que pacte con Vox

Isabel Díaz Ayuso reta al PSOE: "Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado". La candidata del PP lo decía en una entrevista en RNE y a renglón seguido recordaba que solo con Vox podrá pactar una rebaja de impuestos. A la vez que pedía su apoyo, Ayuso también ha asegurado que ella rechaza los "cordones sanitarios" pero con quien no va a pactar un gobierno es con los socislistas que, ha dicho, representan el "desastre". "Con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad".

Ayuso ha asegurado que el partido del candidato Ángel Gabilondo da "alas al nacionalismo en Cataluña, que lo único que está creando es ciudadanos de primera y de segunda y un éxodo masivo de Ciudadanos y empresas", y que le da Prisiones al País Vasco, "para que sigan con sus planes". "Con ese PSOE, no voy a ningún lado".

"Yo no hago cordones contra nadie, pero a la hora de pactar no voy a pactar con el desastre. Buscaré, a lo mejor, entendimiento cuando hablamos de algunas cuestiones, pero con el desastre, insisto, no pacto. Y eso es lo que está siendo ahora mismo al Partido Socialista Obrero Español, un auténtico desastre y una calamidad para España", ha asegurado Ayuso.

Ayuso ha asegurado que ha gestionado con Ciudadanos y con apoyo externo de Vox "y Madrid está saliendo adelante y va mejor". "No hay ningún problema. El tema es que la obsesión no puede ser el partido minoritario. La obsesión es que al partido mayoritario hay que intentar desgastarlo con estas supuestas alianzas", ha lamentado.