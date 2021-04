Ayuso: "Todos recibimos amenazas y no hacemos circos; yo estuve en una lista yihadista"

Isabel Díaz Ayuso ha calificado de "circo" la denuncia del Gobierno y la ministra Reyes Maroto, por las amenazas que este lunes ha recibido junto a una navaja ensangrentada. La candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo ha criticado que se hayan hecho públicas porque "todos los cargos públicos" las reciben y denunciarlas públicamente solo genera, ha defendido, "un efecto llamada". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a afirmar que ella ha estado en "una lista yihadista".

"Todos recibimos en algún momento como responsables políticos amenazas, todos, y la diferencia es que unos no lo comentamos, lo llevamos ante las instituciones pertinentes y no estamos haciendo circos porque todos llevamos escolta, todos hemos sido amenazados en algún momento. Yo también he estado en una lista yihadista. También he recibido amenazas, pero lo que no hay que hacer es una y otra vez seguir aumentando el efecto de llamada", ha defendido durante un mitin en Torrejón de Ardoz.

"Hay que tratarlo con discreción y con serenidad, como corresponde", ha añadido criticando de esta forma que el Gobierno haya dado a conocer esta amenaza y las que recibieron el pasado viernes con cuatro balas el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gómez. Para Ayuso, denunciando estas prácticas lo que están es "crispando" y buscando "un ambiente de división social nunca vista".

Ayuso también ha puesto en duda tales amenazas cuestionando la seguridad de las personas de los ministerios. "Quisiera saber a quién han puesto al frente de la seguridad de algunas de las instituciones, porque a mí me llegan a mandar a mi despacho directamente, pasando por el escáner de la Real Casa de Correos, un abrelatas, pero de una lata de mejillones, y el responsable de seguridad de la Puerta al Sol no vuelve a su puesto de trabajo", ha asegurado. "Y, si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones distintas, como para gestionar Barajas o para gestionar un país", ha añadido la candidata del PP al 4M.

Ayuso ha vuelto a señalar a Podemos como el responsable de la violencia y de alimentarla. "¿Quién habla de violencia? ¿Quién pacta con el entorno político de ETA? ¿Quién desea guillotina para sus adversarios? ¿Quién jalea y respalda romper comercios y escaparates de comerciantes honrados que pagan sus impuestos y que se levantan por las mañanas viendo como las algaradas en Madrid o de manera muy repetida en Barcelona, destrozan todo lo que ellos han construido? ¿Quién está alentando esto? ¿Quién ataca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?", ha preguntado sobre las protestas contra el encalcelamiento del rapero Pablo Hasel.

"¿Quién alimenta la violencia en este país? Está en sus filas, en las filas de Podemos, gente condenada precisamente por violencia. Así que en esta campaña no vengamos a hablar, insisto, de lo que no está pasando, porque lo que sí está pasando se queda soterrado", ha zanjado Ayuso.

Por la mañana, Ayuso ha rechazado el cordón sanitario a la ultraderecha: "Hace un mes o mes y medio que Pedro Sánchez decía que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP, y ahora resulta hay que aplicarle un cordón sanitario", ha asegurado. Y ha añadido en defensa de Vox: "Gabilondo nos habla de la centralidad y moderación, pero excluye a partidos políticos".