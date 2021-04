Ayuso: "Sánchez decía que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP, y ahora resulta que hay que aplicarle un cordón sanitario"

La candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido este lunes al cordón sanitario que la izquierda se ha impuesto frente a la extrema derecha en el ecuador de la campaña después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, pusiera en duda las amenazas de muerte con cuatro balas que recibieron el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Ayuso se ha negado ahora a referirse a Vox como socio preferente, como ha hecho en el pasado, pero ha recordado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo que Vox demostraba tener "más sentido de Estado que el PP" y ahora quiere aplicar un cordón sanitario.

“Hace un mes o mes y medio que Pedro Sánchez decía que Vox demostraba tener más sentido de Estado que el PP, y ahora resulta hay que aplicarle un cordón sanitario", ha asegurado. Para la candidata del PP, el rechazo a la extrema derecha tiene que ver con que la izquierda en esta campaña electoral "lo está pasando muy mal" y "vizquea constantemente".

Ayuso ha asegurado que son "deleznables" las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el PP y ha censurado que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, acuda a los mítines del PSOE. "Está fuera de lugar que el ministro del Interior sostuviese este domingo en un acto que el PP es una organización criminal, al igual que lo está llevar a los mítines a insultar al principal partido de la oposición" a la directora de la Guardia Civil.

"Cuando un gobierno confunde partido con gobierno, trabaja como si estuviera en una república bananera así que le pido al Gobierno que se enfrente a los problemas reales", ha declarado Ayuso este lunes en un acto de campaña.

Preguntada por si se hubiera levantado del debate de la Cadena Ser como hicieron los candidatos de izquierda al no condenar la candidata de Vox ¡ las amenazas que recibió el líder de Podemos, Ayuso ha indicado que está yendo a todos los medios de comunicación pero lo que no hace es "participar en circos". "Como no he estado en ese circo tampoco tengo por qué manifestarme al respecto", ha declarado.

Sobre la cancelación del acto del opositor venezolano Leopoldo López en la Universidad Complutense, Ayuso ha afirmado que es "llamativo y paradójico" que una persona como él, después de "haber sido encarcelado en Venezuela venga a su nuevo país España y los mismos le sigan persiguiendo". "Me parece intolerable que al final una persona libremente no pueda ofrecer una conferencia en la primera universidad pública de Madrid, la más numerosa, y el Ministerio del Interior en lugar de estar arremetiendo contra la oposición no procure la libertad de expresión y, por tanto, de esta conferencia", ha dicho la candidata del PP al 4M.

Este lunes en una entrevista en la Cadena Ser, Iglesias se ha referido a Ayuso para afirmar que "es más de ultraderecha que la ultraderecha" y que "el fascismo forma parte del proyecto de Ayuso". La candidata del PP ha respondido que lo que diga Pablo Iglesias le es "absolutamente irrelevante". "Es una persona que es una farsa, entra en un debate en un taxi y se va con su séquito. Busca el odio, busca entrar en campaña porque es un proyecto político acabado", ha lanzado.