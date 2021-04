Pablo Iglesias asegura que Ayuso "es más de ultraderecha que la ultraderecha"

72 horas después del debate en la cadena SER que ha reventado la campaña de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha regresado a los micrófonos de la emisora del grupo Prisa para conceder una entrevista en la que ha reivindicado su plante a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, por poner en duda las amenazas de muerte recibidas por el propio Iglesias, así como el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil. El exvicepresidente se ha reafirmado en su decisión: "Hice lo correcto y creo que mucha gente lo entendió", ha asegurado. "El fascismo no es compatible con la democracia", ha añadido, para advertir de que "hay un peligro muy grave para la democracia española que tiene que tener una respuesta en las urnas el día 4". Iglesias sostiene que solo hay dos opciones, un Gobierno del PP con Vox o un tripartito de izquierdas. Y ha alertado: "Ayuso es más de ultraderecha que la ultrderecha, el fascismo forma parte de su proyecto".

El secretario general de Podemos ha considerado "evidente" que el viernes "se despertó algo" con lo que ocurrió en la cadena SER y después. Pablo Iglesias ha reivindicado la "alera antifascista" que lanzó en diciembre de 2018, cuando la ultraderecha pisó por primera vez en el siglo XXI un parlamento autonómico, en Andalucía". Y, aunque ha concedido que ha habido una evolución de Vox hacia posiciones más extremas, sí ha apuntado que él fue atacado por lo que dijo en 2018. " A partir del viernes ha habido mucha gente que ha entendido esto", ha dicho, para añadir que "o eran tal salvajes" entonces, pero que "cada salvajada" que han dicho "se les ha tolerado", lo que les ha permitido atravesar "líneas rojas". "Hasta que te terminan mandado balas a casa", ha concluido.

El candidato de Unidas Podemos ha asegurado que el viernes se constató que hay una mayoría que ve a Vox como un peligro para la democracia. Incluso el presidente del Gobierno, ha dicho Iglesias, quien ha asegurado que Pedro Sánchez ha reconocido este fin de semana que "no hay normalidad democrática en España". Sánchez dijo en un mitin que existe conflicto al que se enfrentan otras democracias, como Francia, Alemania, Suecia o incluso Estados Unidos -recordando el asalto al Capitolio- y ha parafraseado a la canciller alemana, Angela Merkel: "Si esto no se frena a tiempo, nuestra sociedad no volverá a ser la sociedad libre que es hoy".

Iglesias ha defendido que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, el proyecto del partido de Pablo Casado en Madrid es hacer caer al Gobierno de coalición, poner en marcha "un dispositivo de resistencia a lo que votaron los españoles" en noviembre de 2019. Por eso, ha sostenido, han elegido como candidata a Isabel Díaz Ayuso. "Es más de ultraderecha que la ultraderecha", ha asegurado. "El fascismo forma parte del proyecto de Ayuso", ha dicho. "Parece más la candidata de Vox que Monasterio", ha añadido.

El candidato de Unidas Podemos ha reiterado que el proyecto del PP y de Vox en Madrid es "socavar las bases materiales" de la democracia. "Presumen de comprarse dos diputados en Madrid", ha asegurado en referencia al tamayazo de 2003, "y en Murcia", ha añadido. "Y presumen del trasvase de recursos a anos privadas. Lo que llaman libertad es volver a los privilegios", ha zanjado.

Sin problemas para un pacto de las izquierdas

Pablo Iglesias también ha asegurado que habrá un acuerdo si los tres partidos del bloque progresista suman el 4 de mayo. "Esta vez no", ha dicho sobre la posibilidad de que no haya un entendimiento. "Esos debates quedaron atrás", ha añadido.

Iglesias ha recordado Unidas Podemos y el PSOE gobiernan juntos "en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en La Rioja, en Canarias, en Navarra. Y en España". "Existe una conciencia que nos correrían a gorrazos si no nos pusiéramos de acuerdo para un Gobierno tripartito", ha dicho. "Estamos gobernando en España y vamos a gobernar en Madrid", ha insistido.

El candidato de Unidas Podemos ha asegurado que la gente tiene diferentes "opciones para elegir". "Y después nos pondremos de acuerdo", ha reiterado.

En este sentido, Iglesias ha considerado que "Ángel [Gabilondo] ha rectificado" cuando en el debate de Telemadrid de la semana pasada pasó de decir "con este Pablo, no", en referencia a un pacto con Unidas Podemos, a señalar "Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones". Gabilondo ha asegurado en los últimos días que no considera un gobierno de coalición y que se refería a un acuerdo para sacar a Ayuso del Gobierno, pero Iglesias cree que ese debate está ya zanjado y que no se producirá después de las elecciones.

Sobre cómo será ese hipotético gobierno tripartito, Iglesias solo ha hecho una consideración: "O hacemos políticas diametralmente opuestas a las del PP, o no volveremos a ganar en dos años".