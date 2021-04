Pablo Iglesias, sobre las amenazas de muerte: "Hoy son balas de cetme, mañana ya veremos"

📽 VÍDEO | @Yolanda_Diaz_, sobre las amenazas a Pablo Iglesias, Grande Marlaska y María Gámez: “Causa alarma, nuestro país no es intolerante, no vulnera los derechos humanos y no debe propiciar odio. Lo de ayer es gravísimo”https://t.co/bO9RQQRrLv pic.twitter.com/tZRnn7csxk