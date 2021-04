Pablo Iglesias alerta de que el "trumpismo de Ayuso y Vox socavará las bases de la libertad y la democracia"

"Para que los cambios se produzcan los tiene que entender la gente. Dimos la alerta antifascista y mucha gente no lo entendía. Ahora sí hay una mayoría democrática que está viendo las orejas al lobo, que piensa que el 4 de mayo se elige entre fascismo y democracia". Una democracia que "está en peligro por la impunidad de la ultraderecha" y por el "socavamiento las bases de la democracia y la libertad" que se puede "acelerar si gobierna la derecha trumpista de Ayuso y Vox". Así ha reivindicado Pablo Iglesias la reacción de Unidas Podemos a la entrada de Vox en el Parlamento andaluz en diciembre de 2018, y ha reclamado la movilización de quienes más necesitan los servicios públicos" en las elecciones a la Comunidad de Madrid.

En un acto de campaña en el que ha estado acompañado de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de miembros de la lista de Unidas Podemos, el candidato de la formación ha alertado de que "la democracia está en peligro". Primero, por "la impunidad de la ultraderecha". "Un exlegionario apareció disparando contra fotografías del presidente, del ministro del Interior, mía, de Pablo Echenique y de Irene Montero", ha relatado, para recordar que la Audiencia Nacional archivó la causa contra él. "Es gravísimo que Vox copie un cartel de la Alemania nazi y un juez diga que la propaganda nazi es legítima", ha añadido. "Lo que hacen los de vox al decir Coleta Rata es exactamente lo mismo que hacían los nazis con los judíos, deshumanizar para que uno me pueda meter un tiro en la cabeza", ha apuntado.

Iglesias ha explicado que también hay un riesgo para la democracia porque las políticas que ha desarrollado la derecha en Madrid en los últimos 25 años atacan "las condiciones materiales de la libertad" que se enraízan en los servicios públicos. "Socavan las bases de la libertad y de la democracia", ha insistido, para advertir: "Y se puede acelerar si gobierna la derecha trumpista de Ayuso y Vox".

"Socavar las bases materiales de la libertad de a democracia es privatizar y empobrecer la Sanidad pública", ha apuntado. "No hay democracia si los jóvenes no pueden pagar el alquiler y hay familias que son desahuciados de sus casas sin alternativa habitacional", ha añadido. Iglesias ha explicado que "la democracia es un movimiento histórico de las mayorías que permitieron convertir los privilegios de unos en derechos para todos" y que, "por eso odian el feminismo", porque es "el movimiento de avance democrático más importante del siglo XXI". "El feminismo significa hoy lo que significó el movimiento obrero, la conversión de sus privilegios en derechos", ha concluido.

El "clic" de Unidas Podemos

Pablo Iglesias también ha dedicado parte de su discurso a analizar lo ocurrido ayer, después de que la candidata de Vox pusiera en duda la veracidad de las amenazas de muerte recibidas por él mismo, Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Iglesias ha asegurado que su plante a Rocío Monasterio en el debate organizado por la cadena SER "podría haber sido completamente intrascendente." "De hecho, no es el gesto lo que cambia la actitud de los medios y de los partidos, sino lo que pasó en redes, donde cientos de miles de personas dijeron que la democracia está en peligro", ha añadido. "Después de hora y media de debate, entraron los asesores y dijeron lo que la gente estaba diciendo, y que no se puede compartir mesa" con Vox.

Iglesias también ha asegurado que el hecho de "que muchos periodistas utilizaran la palabra fascismo y dijeran que los demócratas no pueden aceptar como legítimas las actitudes de lo fascistas" no fue porque él se levantara de la mesa, "sino por lo que decían cientos de miles de personas". "Fue por la gente, no por mí", ha asegurado, para zanjar: "Unidas Podemos solo fue el clic para que se viera lo que piensa mucha gente, que el 4 de mayo se elige entre fascismo y democracia".

Yolanda Díaz reclama la movilización de trabajadores y sindicatos

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha señalado que los "derechos" de la mayoría están en riesgo. "Tomémonos en serio Madrid", ha asegurado Díaz. "Esas balas que le enviaron a Pablo Iglesias, a Irene Montero, a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil no iban solo contra ellas y ellos. Iban contra la democracia, contra todas nosotras. Salgamos a hacer campaña para decirles que somos más, que nos tomamos en serio nuestras vidas, calle a calle, barrio a barrio, para decirles que no van a ganar. Somos más", ha señalado.

"Nos jugamos que Vox pueda formar parte del Gobierno y decidan sobre nuestras vidas. Quieren hacernos desiguales, nos odian por ser mujeres. Nos jugamos nuestros derechos", ha dicho, en un acto de marcado carácter feminista.

Yolanda Díaz ha apelado directamente a los trabajadores. Y a las organizaciones sindicales: "Pido a los trabajadores y trabajadoras de Madrid que se movilicen y vayan a votar. A los sindicatos, a CCOO, a UGT, a CGT, a todos, que organicen a la gente trabajadora. Nos jugamos nuestros derechos". "Sí podemos ganar de la mano con otras fuerzas políticas", ha asegurado en relación a PSOE y Más Madrid. Pero ha reclamado el voto para Pablo Iglesias y Unidas Podemos: "No somos lo mismo, somos diferentes".

Irene Montero: "Que no se quede una sola mujer sin salir a votar"

El acto lo ha cerrado la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recibido el relevo de Yolanda Díaz. "A sus pies, presidenta", le ha dicho al comenzar su discurso, inclinándose ante la vicepresidenta y futurible candidata de Unidas Podemos. Montero ha reclamado este sábado la movilización de todas las mujeres que creen que sus derechos están en riesgo si el PP repite al frente de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. "Que no se quede una sola mujer sin salir a votar . Nos merecemos sacar a Ayuso de la Presidencia de la Madrid", ha dicho.

"Si sale el orgullo LGTBI, si sale el 8M, las mujeres que se han movilizado para defender a la víctima de la manda, el Madrid republicano de Clara Campoamor; el feminismo de Gloria Fuertes, el Madrid valiente de las mujeres. Si el 4M el feminismo sale a votar, Ayuso estará fuera", ha reivindicado la ministra de Igualdad.

Montero ha reclamado el voto para Unidas Podemos y Pablo Iglesias: "Podemos tener muchos defectos, pero os estamos demostrando a las mujeres que estamos aquí, pie en pared, para no ceder ni un milímetro y llevar a las instituciones todas las reivindicaciones que la 4ª ola del feminismo ha puesto sobre la mesa".

"Las feministas queremos poder y tenemos poder", ha dicho Montero. "Si no tuviésemos tanto poder, no nos atacarían tanto", ha añadido. Para zanjar: "Las mujeres queremos estar allí donde se toman las decisiones. Por eso nos tienen tanto miedo, por eso no da igual a quién votar".