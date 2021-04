Vox incendia la campaña al no condenar las amenazas a Iglesias: Unidas Podemos y Más Madrid no participarán en más debates con Monasterio

El debate entre candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que ha tenido lugar este viernes en la Cadena Ser ha supuesto un punto de inflexión en la campaña de las elecciones del próximo 4 de mayo por la decisión de Vox de reventar la campaña al negarse a condenar y negar la veracidad de las amenazas de muerte vertidas contra el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Esa reticencia de Monasterio ha provocado que Iglesias abandonara en directo el debate nada más iniciarse. Tras la primera hora del enfrentamiento, al que no asistió la candidata a la reeeleción por el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cuando se iba a retomar el debate, los candidatos de PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, han decidido también abandonarlo, lo que ha forzado a la conductora del mismo, la periodista Àngels Barceló, a suspenderlo ante la actitud de la extrema derecha.

El candidato socialista aseguró que no iba a seguir en el estudio. "Esperaba que volviera el señor Iglesias", ha dicho Gabilondo. "Tenemos que mandar un mensaje superior. Tenemos que estar con los que han sido amenazados. Estoy con el señor Iglesias, me parece un punto de inflexión. Lo que hay que hacer es abandonar este lugar. "¿Va a abandonar este debate?", ha preguntado Barceló, y Gabilondo ha respondido: "Sí, no podemos seguir manteniendo este discurso del odio".

A Gabilondo se le ha unido Mónica García. "Lo que ha pasado aquí es de una extrema gravedad. No quiero pasar ni un minuto más con usted en ningún plató ni en ningún sitio. Pediría que no siguiéramos con este debate". Por su parte, Edmundo Bal ha intentado que se quedasen en el estudio, pero ambos han preferido no hacerlo. Àngels Barceló ha cerrado el debate, mientras de fondo se oía ha Monasterio decir: "Esto es la dictadura de la SER".

En esos últimos minutos del debate, tanto Gabilondo como García habían solicitado al PP una valoración acerca de la actitud mantenida por Monasterio, dado que, según la mayoría de las encuestas, la única opción de los populares para mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid tras el 4M sería con el apoyo de Vox.

Esa reacción del partido que preside Pablo Casado llegaba minutos después a través de un tuit publicado por el PP de Madrid, que después ha sido borrado, y en el que la formación se posicionaba a favor de las tesis de la extrema derecha. "Iglesias, cierra al salir. 4 de mayo", tuiteaban los populares madrileños en alusión al abandono del debate del candidato de Unidas Podemos. "Si se ha puesto habrá sido para decir que en los debates es bueno estar, y cuando se han enterado de la razón por la que se ha ido lo habrán borrado porque no condenar este tipo de agresiones es muy grave", ha justificado después el líder del PP, Pablo Casado, la actitud del PP de Madrid.

Los debates que quedan en el aire

Ante lo sucedido este viernes, Unidas Podemos y Más Madrid han anunciado su intención de no participar en ningún otro debate en el que esté presente la extrema derecha y el PSOE ha asegurado que "estudiará" también esa posibilidad, informa Irene Castro. "Se hacía apología de valores no democráticos permanentemente", ha asegurado Gabilondo tras el debate. "Que nuestros hechos estén a la altura de lo que decimos. Nuestro valor está por encima de todo por la democracia. Eso es lo que quiero que voten los ciudadanos. Lo que sea, pero por la democracia", ha zanjado, informa Cristina Armunia.

Con todo, han quedado en el aire el resto de citas televisivas que había programadas para que los aspirantes a gobernar en la Puerta del Sol confrontaran sus propuestas. Mónica García (Más Madrid) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) avanzan que no acudirán. "No se dan las condiciones para celebrar más debates, la ultraderecha es incompatible con la democracia", ha expresado la candidata de Más Madrid. La candidatura de Iglesias asegura que tampoco accederá a debatir si Vox está invitado.

La Sexta tenía todo preparado para su emisión el próximo lunes mientras el debate en Televisión Española estaba fijado para el jueves.