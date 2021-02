El Gobierno acusa al PP de escudarse en el informe del Consejo de Estado para justificar su no al decreto de los fondos

Montero afea la "actitud incomprensible" de los populares y recalca que el informe se publicará "cuando se considere oportuno"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este martes al PP de escudarse en el informe del Consejo de Estado sobre el decreto ley para el reparto de los fondos europeos, que no era vinculante, para justificar su rechazo "incomprensible" al mismo en el Congreso de los Diputados.

Montero ha vuelto a insistir en la tesis esgrimida por el Gobierno de que se pidió dicho informe al Consejo de Estado como "órgano consultivo" y que el mismo no era vinculante y por tanto no era necesaria su incorporación al real decreto que finalmente se aprobó en la Cámara Baja, con la abstención de Vox y el voto en contra de los populares.

En opinión de la portavoz, el PP insiste en exigirlo "porque no tiene otra forma de explicar por qué votó no al decreto que posibilita la gestión de los fondos europeos".

Montero ha afeado la "actitud política incomprensible" e "impropia" de un partido que "se autodenomina de Estado" y que en el pasado ha ejercido "responsabilidades democráticas muy importantes en nuestra historia reciente", ya que con ello "le niega a la sociedad que puedan llegar 140.000 millones de euros" de fondos europeos.

En este sentido, ha subrayado que "tampoco es nuevo" ya que el PP "acudió a Europa a hablar mal de España" y trasladó "dudas sobre la capacidad del Ejecutivo" para ejecutar estos fondos mientras se estaban debatiendo.

ACUSA AL PP DE TRABAJAR CONTRA LOS INTERESES DE ESPAÑA

"Estuvo trabajando en contra de los intereses de nuestro país" y "no tuvo problema para pronunciarse en contra de un decreto instrumental" para "sortear los cuellos de botella" en la tramitación de los 25.000 millones de euros que deberían llegar ya este mismo año, fundamentales para la recuperación de la economía y de las familias, ha subrayado Montero.

La portavoz del Gobierno ha insistido en que la decisión del PP "no se justifica de ninguna de las maneras posibles" ya que su rechazo al decreto supone "negar el pan y la sal" no solo al Gobierno sino "a la propia sociedad española, que no podría recibir estos recursos si el Congreso no hubiera aprobado su tramitación".

Así las cosas, Montero ha señalado que el informe "se facilitará en el momento en que se considere oportuno", si bien ha dejado claro que en ningún caso el Gobierno quiere "darle alas a esa argumentación del PP".