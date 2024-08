El Gobierno se compromete a presentar unos Presupuestos aunque no tenga apoyos en el Congreso

El Gobierno llevará al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales del Estado incluso aunque no tenga amarrados los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Así lo ha adelantado este martes la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que se ha comprometido a impulsar unas cuentas “en tiempo y forma”. “Vamos a trabajar para presentar unas cuentas, unos nuevos presupuestos acordes con la coyuntura económica. Somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad”, ha afirmado.

La ministra ha asegurado que desde el ministerio de Hacienda ya están “en conversaciones y negociaciones para presentar unos nuevos Presupuestos” que se trasladarán al Congreso de los Diputados. Y en ese punto ha lanzado un llamamiento al conjunto de grupos parlamentarios que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez.

“Cuando este Gobierno cumpla con su tarea entrará también en juego la responsabilidad del resto de grupos políticos. Será el momento de escuchar su opinión”, ha advertido antes de incidir en que el Ejecutivo mantiene “la mano tendida” con los grupos políticos.

Pacto fiscal con Catalunya

Durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros del curso, Pilar Alegría ha respondido a las preguntas de la prensa sobre el polémico pacto fiscal alcanzado entre el PSC y ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa. La ministra portavoz no ha querido entrar en detalles aunque ha garantizado que ese acuerdo se cumplirá, y aunque ha esquivado cualquier discusión sobre si ese pacto implica o no un concierto como el vasco, ha recordado que en el texto del acuerdo no aparece esa palabra.

“La literalidad es clara: financiación singular, solidaridad interterritorial. Estos son los términos. Y el acuerdo se va a cumplir íntegramente”, ha dicho.

Alegría ha reivindicado la política de inversiones territoriales del Ejecutivo. “Este Gobierno sigue donde estaba: transfiriendo fondos a las Comunidades Autónomas como nunca en la historia. Centrados en el modelo de servicios públicos, de estado del bienestar que queremos.”

Cuestionada por las implicaciones de una relación fiscal bilateral con Catalunya, la portavoz ha defendido que “la igualdad de los españoles se garantiza con recursos: 300.000 millones de euros, esa es la cantidad histórica que hemos transferido y que permite a las Comunidades Autónomas una mejor sanidad, educación o dependencia”, ha reivindicado.