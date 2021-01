El Gobierno rechaza la comparación entre el asalto al Capitolio y el 'Rodea el Congreso' que airean PP y Vox

El asalto al Capitolio perpetrado por seguidores de Donald Trump este miércoles se ha convertido en una nueva arma arrojadiza en la política española. PP y Vox han comparado la irrupción violenta en Washington alentada por el todavía inquilino de la Casa Blanca que insiste en un falso fraude electoral con la manifestación 'Rodea el Congreso' que tuvo lugar durante la investidura de Mariano Rajoy en 2016. El Gobierno rechaza esa comparación y alerta del discurso del odio que también en España se siembra poniendo en cuestión la legitimidad del gabinete de Pedro Sánchez.

El presidente fue de los primeros en reaccionar ante las imágenes del asalto al Capitolio el jueves por la noche. "Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU. La nueva presidencia de Joe Biden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense", expresó en su cuenta de Twitter. "La democracia se basa en la transferencia pacífica del poder: quien pierde tiene que aceptar la derrota", expresó la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la misma red social. Preguntada en una entrevista en la Cope sobre la comparación de esa irrupción con el 'Rodea el Congreso' o las movilizaciones independentistas en Catalunya, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo ha rechazado tajantemente al recordar que "la única vez que alguien ha irrumpido fue en el golpe de estado" del 23F. "No hay que hacer comparaciones que no se corresponden", ha sentenciado Calviño, que ha advertido del peligro del discurso del odio que "no es exclusivo de Estados Unidos" y ha recordado el "cuestionamiento" en España del "legítimo" Gobierno de coalición.

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido de que los sucesos en Washington es una actuación propia de la extrema derecha. "La mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables", expresó el vicepresidente. "PP y Ciudadanos están comparando (psicotrópicamente) el intento de golpe de estado de Trump con el 15M porque condenarlo sería reconocer que el referente de VOX, que sostiene sus gobiernos en Murcia, Andalucía, Madrid o Zaragoza, es un golpista de ultraderecha", fue la respuesta del portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.

En términos similares se pronunció la número dos del PSOE, Adriana Lastra, quien recordó que la "democracia tiene dos premisas: gobierna quien tiene mayoría y quien pierde asume como legítimo el resultado electoral": "La democracia hay que cuidarla y defenderla cada día".

PP y Ciudadanos condenaron el asalto al Capitolio. El jefe de la oposición, Pablo Casado, lo tachó de "inaceptable": "La democracia se basa en la representación parlamentaria que no puede ser coaccionada". Pero frente a la institucionalidad del tuit del presidente del partido, su número dos, Teodoro García Egea, fue un paso más allá al condenar "todo ataque jaleado en España por el populismo". Así, comparó la irrupción violenta en la capital estadounidense con las manifestaciones ante instituciones en España. "Los que rodearon el Congreso en 2016 y lanzaban piedras a diputados y los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en 2019 contra la alternancia política: los radicales que hoy gobiernan".

Los argumentarios internos que Génova envía a sus cargos públicos reclaman vincular lo sucedido en EEUU con manifestaciones en España. "Es lamentable que una gran Nación como EEUU sufra esta crisis institucional que debe atajar el presidente saliente y que confiamos que superará el presidente electo", dice el PP en esas consignas: "De igual manera que condenamos este asalto, también lo hemos hecho contra todo ataque jaleado en España por el populismo. En 2012, los CDR intentaron el asalto al Parlament, los socios de Sánchez, los mismos que ahora quiere indultar. En 2016, los que rodearon el Congreso y lanzaban piedras a diputados. Y en 2019, los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz contra la alternancia política. Esos son los radicales que hoy gobiernan. Incoherencia de los del ‘rodea el Congreso’ criticando a los del ‘asalto al Capitolio’".

En esa misma línea se había pronunciado el líder de Vox, Santiago Abascal, que cuestionó que "a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio", que comparó con la movilización frente al Congreso o con el proceso independentista. "Las democracias de occidente tienen que demostrar su fuerza frente a los procesos revolucionarios que estúpidamente han promovido las elites -dijo el líder de la extrema derecha-. España tiene una cita electoral en pocas semanas. Por eso hoy es un momento para reiterar nuestra exigencia a todas las fuerzas políticas para que se comprometan a respetar los actos electorales, la democracia y la convivencia. Que los violentos se queden solos y comparezcan ante los tribunales. Y que no estén en gobiernos como ocurre en nuestro país".

"Ni golpe de estado en Estados Unidos como los progres entre lágrimas lloran ahora mismo ni nada que se le parezca. Se está luchando por parte de una gran parte del valiente pueblo americano por preservar la democracia y que se demuestre un fraude electoral cantado", dijo el candidato de Vox en Logroño, Adrián Belaza, que posteriormente borró el tuit. Vox ha cuestionado el resultado electoral en EEUU durante semanas.

Ciudadanos ha mantenido un perfil más institucional, aunque algunos de sus cargos también se ha pronunciado en términos similares al PP al comparar el asalto al Capitolio con el Rodea el Congreso. "Las noticias e imágenes que llegan desde el Capitolio de Estados Unidos son muy preocupantes. Un grupo de radicales intenta alterar el orden constitucional y democrático por la fuerza. Cuánto daño hace y qué peligroso es el populismo", dijo Inés Arrimadas. "Nuestro rechazo al intento totalitario de tomar el Capitolio para sabotear la democracia en EEUU. Los demócratas respetamos las instituciones y la soberanía. El nacionalismo y el populismo pretenden socavarlas", fue la reacción oficial del partido.

Sin embargo, algunos de sus cargos se han pronunciado en términos similares a los del PP, como Toni Cantó, que tuiteó unas imágenes de Rodea el Congreso. El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue uno de los primeros en hacer esa comparación. "Lo que hoy está haciendo Trump es lo que ya hizo Podemos en el Congreso en 2016 y el PSOE en el parlamento andaluz en 2019", dijo Rivera.