Iceta (PSC): Puedes pactar con quien sea si hay acuerdo en qué hay que hacer

Barcelona, 2 ene (EFE).- El primer secretario del PSC y hasta hace unos días candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, cree que "si te pones de acuerdo en lo que hay que hacer, puedes pactar con quien sea", en alusión a un posible ejecutivo de coalición en Cataluña, al tiempo que dice estar "a disposición" del presidente Pedro Sánchez.

Iceta señala en una entrevista que este sábado publica 'El Periódico' que se ha podido hacer la designación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato socialista para las elecciones catalanas del 14 de febrero "porque el día a día de la pandemia lo gestionan las autonomías", e informa de que planteó el relevo en la cabeza de cartel socialista a Pedro Sánchez el 19 de noviembre, aunque pactaron no hacerlo público hasta final de año.

El dirigente socialista indica que propuso la designación de Illa porque su "obligación" es "poner al frente a quien tenga más posibilidades" de ganar.

Ante el relevo en la candidatura por el ministro de Sanidad al inicio de una tercera ola de la pandemia del coronavirus, Iceta argumenta que "cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer".

"Salvador (Illa) asumió el primer estado de alarma, donde la primera autoridad sanitaria era él, ha comprado las vacunas y ha preparado el plan de vacunación. Y ahora son las comunidades autónomas las que llevan la gestión cotidiana, incluso de las restricciones. Ahora puede. En septiembre, octubre o noviembre no hubiera podido", indica.

Iceta destaca, además, que "Salvador es más presidenciable" y que las últimas encuestas apuntan que "hay gente que está harta de repetir la misma historia" y pide candidatos nuevos.

A Illa le corresponde también, según Iceta, priorizar con quién se pactará tras los comicios, ya que las encuestas apuntan que nadie alcanzará la mayoría necesaria para gobernar en solitario.

En este sentido, precisa: "No podremos ponernos de acuerdo con quien diga que esta legislatura será la legislatura del referéndum o de la independencia. No es una cuestión de con quién pactas, sino para hacer qué".

"Si es contra la pandemia, por la reactivación económica y por la reconstrucción social, nos podemos entender con quien comparta estas prioridades", subraya.

Iceta adelanta que, hasta que concluya su mandato de acuerdo con los estatutos del partido, su intención es seguir al frente del PSC y trabajar más que nunca para "demostrar" que ha sido acertada la propuesta de que Illa sea el candidato.

Iceta no descarta acabar colaborando de alguna manera con el Gobierno español: "Pedro Sánchez, no ahora, ya hace mucho, siempre ha dicho que cuenta conmigo". "Me quiso hacer presidente del Senado. No pudo ser porque el independentismo lo bloqueó. Yo estoy a disposición y si en algún momento hay una propuesta, lo valoraré. Como dijo César, 'cuando llegue al río, lo cruzaré'. Pero cuando llegue al río, no antes".

Ante la tramitación de los indultos a los políticos presos por el 'procés', Iceta dice que "aquí se han acumulado muchas heridas" y que "los indultos se están tramitando". "Yo no me avanzaré", asegura.