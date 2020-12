Se inicia la campaña electoral con dos claras opciones para la Presidencia de Ecuador

Quito, 31 dic (EFE).- Con la mirada puesta en el crecimiento de los casos de la covid-19, Ecuador entró este jueves, de manera oficial, en la campaña electoral para designar al sucesor del presidente Lenín Moreno, de entre más de una docena candidatos, de los cuales dos tienen marcadas opciones de pasar a segunda vuelta.

Se trata del centroderechista Guillermo Lasso y el izquierdista Andrés Arauz, postulante este último respaldado por el exjefe de Estado, Rafael Correa (2007-2017), quien se trasladó a vivir en Bélgica poco después de entregar el cargo a su entonces correligionario Moreno, de quien es ahora su enemigo político.

Las postulaciones de Lasso y Arauz se suman a otras catorce calificadas en firme con miras a las elecciones del 7 de febrero próximo, que podrían requerir de una segunda vuelta, el 11 de abril, a criterio del analista político Santiago Basabe.

Para él, aunque las dos candidaturas son las que más opción tienen, difícilmente una de ellas podría lograr el triunfo en la primera vuelta.

Según un sondeo de opinión de la firma Cedatos-Gallup difundido a inicios de mes, Lasso, con su binomio Alfredo Borrero, y Arauz, con su compañero de fórmula Carlos Rabascall, lideraban las intenciones de voto al 15 de noviembre con 23 % y 13 %, respectivamente.

Tras ellos aparecía el indígena Yaku Pérez, con 10 %, aunque Basabe ve que esa candidatura ha tendido a "quedarse estática" y no despega porque "no presenta una propuesta clara en lo político y, fundamentalmente, en lo económico, es zigzagueante".

Por otro lado, ve claro que Arauz opta por retomar un modelo de desarrollo fundamentado en el Estado, con menos participación del sector privado, todo lo contrario a lo que plantea Lasso.

También considera que en las relaciones internacionales Arauz se acercará al eje en el que circulan ahora Argentina y Bolivia, mientras Lasso, reafirmará las relaciones con Estados Unidos.

CORREA, EL AUSENTE MÁS PRESENTE

Aunque Correa no está en el país, apoya a Arauz a través de redes sociales y la campaña del correísmo se ancla en la figura del exmandatario, que tiene apoyo en todos los estratos económicos, desde gente de escasos recursos hasta muchos en sectores pudientes.

"Los correístas tienen varias virtudes, una de ellas es que supieron generar bases a favor de Correa y del correísmo. Esa gente vota por Correa pero también por la Revolución Ciudadana, menos quizá por Arauz porque es un político joven, sin mucha experiencia, sin mucha cancha", opinó el analista.

Por ello, recalca que Arauz "es el candidato de Correa. Arauz no presenta nada innovador respecto al correísmo. Por sí mismo, Arauz no tiene capacidad de movilización, la tiene con Correa junto a él", dijo al opinar que los temas de corrupción en torno a la administración de Correa "pesan, pero no lo suficiente como para que (Arauz) no sea candidato de segunda vuelta".

BARATILLO DE OFERTAS EN ATÍPICA CAMPAÑA

Las ofertas de campaña son diversas y encaminadas, en términos generales, a luchar contra la corrupción y a sacar a la población de la crisis económica, agravada por la emergencia sanitaria.

La pandemia ha provocado también un cambio en las típicas campañas, que ahora se desarrollan con pocas concentraciones para evitar el avance del coronavirus, que ha afectado a más de 211.512 personas y por la cual han fallecido 9.469, aunque en los registros oficiales hay otros 4.554 decesos probables por covid.

CALENDARIO ELECTORAL

La campaña electoral se extenderá hasta el 4 de febrero, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), que incluye un debate presidencial el 17 de enero.

El 4 de febrero se desarrollará el voto de las personas privadas de la libertad con sentencia en firme, y un día después tendrá lugar el voto en casa para personas vulnerables, que no pueden trasladarse a los recintos de voto.

Los comicios están previstos para el 7 de febrero y si se requiere una segunda vuelta electoral, ésta se desarrollará el 11 de abril.