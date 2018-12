53.000 inscritos proclaman a Pablo Iglesias candidato de Podemos a la presidencia

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha conseguido el apoyo mayoritario de la militancia del partido en las primarias que se han celebrado desde el pasado 15 de diciembre. Iglesias ha recibido más apoyos que en las primarias del año 2015 y será el candidato de la formación en las próximas elecciones generales.

Un total de 53.524 inscritos han votado a Iglesias como candidato a la presidencia del Gobierno, 5.030 votos más que los que las primarias del 20D. Irene Montero, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez, Ione Belarra, Rafael Mayoral y Noelia Vera han sido los candidatos que las bases de Podemos han elegido para que formen con Iglesias la candidatura de cara a las generales.

La votación telemática arrancó el pasado 15 de diciembre y concluyó la pasada medianoche. Según informó Podemos, en estas primarias han participado 60.038 militantes, lo que supone un 11,77% del total de inscritos en el partido.

No obstante, Podemos al calcular la participación en sus consultas distingue siempre lo que considera "inscritos activos", los que han participado en algún proceso o entrado en la web en el último año, cifra que en este caso aún no ha facilitado.

El hecho de que Iglesias no haya contado en estas primarias con ningún rival en la candidatura a la Presidencia del Gobierno puede ser un factor que haya desmotivado la participación.

Sin embargo, Podemos ha destacado este jueves que es superior a la de las primarias de 2015 donde se eligió a Pablo Iglesias candidato a La Moncloa, y en las que votaron 59.820 inscritos. Según la formación morada, "es la participación más alta en una votación de estas características" y también supera las cifras de las últimas primarias a nivel estatal celebradas en noviembre pasado para elegir sus listas a las europeas, en las que participaron 50.112 personas.