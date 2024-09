Juan Carlos I publica sus memorias en una editorial francesa: “Tengo la sensación de que me están robando mi historia”

Juan Carlos I, el rey emérito que lleva más de cuatro años viviendo en Abu Dhabi, va a publicar un libro con sus memorias, según ha adelantado este martes la revista francesa Point de Vue. El libro será publicado a principios del próximo año por la editorial Stock y su título será Reconciliación. Siempre según la publicación francesa mencionada, la publicación “repasa la infancia del soberano emérito y los grandes momentos de su reinado desde su coronación” hasta su abdicación, en 2014.

En más de 500 páginas, Juan Carlos de Borbón “explica sus errores y malas elecciones”, según el resumen realizado por la editorial. “No oculta nada de sus arrepentimientos. Habla con el corazón abierto, como quien sabe que no le queda mucho tiempo y preferiría confesar que mentir”, añade la compañía.

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confiesan y menos aún públicamente” es una de las refelexiones que hace el monarca. “Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios”, añade Juan Carlos I. “¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Tengo la sensación de que me están robando mi historia”, concluye.

Precisamente el pasado viernes se conoció que la Asemblea Republicana de Vigo ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) al rey emérito y las infantas Elena y Cristina por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales. La entidad considera que la constitución en Abu Dhabi, por parte de Juan Carlos de Borbón, de una fundación con fondos multimillonarios para asegurar la herencia de sus hijas demuestra que posee fondos en el extranjero que ha escondido a la hacienda española, incluso tras dos regularizaciones fiscales.

Su fortuna estimada por Forbes y el New York Times –según información de El Confidencial incluida en la acusación– alcanza los 2.000 millones de euros.