10 años del reinado de Felipe VI sin encuestas oficiales sobre la monarquía

Este miércoles, Felipe VI celebra diez años de reinado tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, en 2014. Una década en la que han ido aflorando los escándalos del rey emérito, como las acusaciones por fraude fiscal, por blanqueo o las de acoso por parte de su expareja Corinna Larsen. Sin embargo, no se conoce la opinión de los españoles sobre la institución: no hay encuestas oficiales de organismos como el CIS. Ante esta falta de datos, medios como elDiario.es han publicado sus propios sondeos, que indican que la mayor parte de los ciudadanos quiere decidir entre monarquía y república.

Desde 2015, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no pregunta a los españoles por la Corona. En esa encuesta, cuando Felipe VI cumplía un año como jefe de Estado, la Monarquía llegó a un 4,34 de nota, algo mejor que en los años anteriores, pero sin llegar al 4,89 de 2011. Desde entonces, no se conoce no solo la nota que dan ahora los españoles al monarca, sino también si querrían o no un referéndum. En noviembre de 2023, coincidiendo con la jura de la Constitución de Leonor de Borbón, una encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es apuntaba que la mayoría de españoles sí querían que se produjera ese referéndum:







En esta encuesta se reflejaba que el 51% de los consultados quería que se celebrara un plebiscito sobre la monarquía, frente al 43,2% que consideraba que era una cuestión que no debería someterse a votación. Además, la mayoría de encuestados (el 50,5%), decía estar “poco o nada” de acuerdo con que la figura de jefe de Estado sea un cargo hereditario. Mientras, el 43,9% defendía que la Corona sí se transmitiera de padres a hijos.

Por grupos demográficos, los que están más de acuerdo en que se decida entre monarquía y república son los de menor edad, los que nacieron cuando España ya era una monarquía constitucional. En el bloque de entre 25 y 34 años, los partidarios del referéndum aumentan hasta el 58,4%, frente al de mayores de 65 años, con el 47,7%.







¿Y si se hiciera el referéndum, qué saldría? Según el sondeo de Simple Lógica, las posiciones serían bastante similares: el 44,7% apoyaría a la república, frente al 43,5%, que apoyaría a la monarquía.







Por partidos políticos, aquellos que más apoyarían a la Corona en un hipotético referéndum son los partidos más de derechas, especialmente Vox, con el 83,8% de los apoyos, y PP, con el 82,2%. En el lado contrario, Sumar, con el 84,1% a favor de la república.







Sondeos que no se hicieron públicos

El pasado mes de mayo, el que fue jefe de la Casa Real de Juan Carlos I, Rafael Spottorno, reveló en un coloquio organizado por la Agrupación Sabatini que Zarzuela hacía sondeos “semanales” que nunca se hicieron públicos y que eran consultados tanto por el rey emérito como por su hijo para conocer la imagen del monarca. Precisamente, según explicaron, esta debacle fue la que hizo que se produjera el relevo en su hijo.

Otra de las cuestiones que están sobre la mesa es la de la sucesión. En el sondeo publicado por elDiario.es, solo el 35,1% de los votantes del PSOE y el 13,9% de los de Sumar afirman que les gustaría “mucho o bastante” que Leonor de Borbón fuera la próxima jefa de Estado, frente al 80,1% de los votantes del PP.







Ahora, tras esta década de Felipe VI al mando de la Corona, lo siguiente a lo que se deberá enfrentar la monarquía española es a una posible vuelta de Juan Carlos I desde Abu Dabi después de la ruptura escenificada con su hijo. En 2022, la Fiscalía española cerró las tres investigaciones que mantenía abiertas en torno a la gestión irregular de la fortuna del rey emérito y hace solo un año, los tribunales británicos decidieron dar carpetazo a las acusaciones de acoso de Corinna Larsen, al entender que el pleito no es competencia de los jueces de Londres.