La Justicia confirma la sanción de un líder sindical de la Policía por increpar a un compañero: “Eres un niñato”

Los tribunales han confirmado una sanción de un mes de suspensión para Víctor Duque, subinspector de la Policía Nacional y secretario general de la Unión Federal de Policía, por increpar a un agente que le pidió el DNI en un altercado de la Feria de Algeciras de 2018. El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado el recurso del dirigente del sindicato policial contra su sanción por una falta grave de desconsideración después de que un juzgado, por lo penal, le impusiera además una multa de 180 euros por desobediencia. Duque se encuentra, además, a la espera de juicio por supuesta malversación en el manejo de los fondos del sindicato.

Los agentes relataron que esa noche acudieron a la Feria de la localidad gaditana por un altercado entre el portero de una carpa del recinto y varios hombres. Uno de ellos era Duque, que reaccionó increpando a los policías nacionales que acudieron a la zona y le pidieron que se identificara. “Eres un niñato, no me digas lo que tengo que hacer que lo sé antes de que tu nacieras. No tienes idea de quién soy”, dijo a uno de ellos. Siguió con los improperios cuando le pidieron el DNI: “No me voy a identificar ante ti, que eres un niñato inútil. Si quieres me detienes”.

Las palabras de este subinspector acabaron en el atestado policial y tuvieron consecuencias por dos vías distintas: la penal y la disciplinaria. En la primera, un juzgado de Algeciras le impuso una multa de 180 euros por un delito de desobediencia al haberse negado a identificarse ante las reiteradas peticiones de los policías. En la segunda, la Dirección General de la Policía le impuso un mes de suspensión de funciones, un proceso que llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid después de un recurso del secretario general de la UFP.

Los jueces, según ha podido comprobar elDiario.es, han confirmado su sanción y ahora el líder sindical de la Policía Nacional podrá acudir al Tribunal Supremo si quiere seguir pleiteando. Entre otros argumentos, el subinspector consideraba que su condena por la vía penal impedía ser sancionado también de forma disciplinaria, que existieron irregularidades formales en el procedimiento, que la trifulca en el recinto ferial fue ajeno a su condición de agente de la autoridad o que se le ha sancionado de manera desproporcionada y sin pruebas.

La respuesta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Madrid, según ha podido comprobar este periódico, ha sido rechazar todas sus alegaciones. Que haya sido multado por lo penal, razonan los jueces, no “extingue” su responsabilidad disciplinaria, y que esa noche no estuviera de servicio “no implica que no pueda verse que actuó como policía” cuando increpó al agente que le quería identificar.

A lo largo del procedimiento, la Dirección General de la Policía afirmó que su conducta fue “inadmisible” acusando a Víctor Duque de “carecer por completo de autocontrol y disciplina”. La “intención subjetiva” del secretario general de la UFP al dirigirse así al policía, explicó la resolución ahora confirmada en la vía judicial, era “hacer valer su condición de máximo responsable sindical” frente a un agente más joven. También le acusó de transgredir los “elementales valores policiales” de “servicio, dignidad y lealtad”.

Causa penal por malversación

El procedimiento disciplinario arrancó varios años después del incidente, cuando su condena por un delito de desobediencia fue declarada firme. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid, además de confirmar la sanción de 30 días de suspensión, también le impone las costas del proceso hasta un máximo de 800 euros aunque todavía puede presentar recurso ante la sala tercera del Supremo.

Al margen de este proceso disciplinario, Víctor Duque está procesado por un juzgado de instrucción de Madrid por la supuesta malversación de fondos en su gestión de la Unión Federal de Policía. La causa, ahora a la espera de juicio, arrancó en 2018. En todos estos años Duque ha seguido al frente de la organización, que cuenta con representación en el Consejo de la Policía y tiene varios portavoces como colaboradores en programas de televisión en temática de sucesos.

En esa causa judicial Duque está acusado de gastar dinero del sindicato, procedente de cuotas de afiliados y subvenciones públicas, en llevar una vida de lujo. También está imputado su secretario de Organización y Finanzas, José Manuel Heredia. Entre los gastos que ha examinado la magistrada en este caso pendiente de juicio está la sospecha de que usó la tarjeta del sindicato que lideraba para comprar joyas o pagar comidas y copas, algo que según los informes recogidos en la causa “no estarían justificados por una simple comida de reunión sindical, es un gasto desmesurado en beneficio propio”.