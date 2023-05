Un mes de empleo y sueldo para el líder de un sindicato policial: “Eres un niñato. Si quieres, me detienes”

La Dirección General de la Policía ha impuesto una sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo al secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Víctor Duque, por un incidente ocurrido con otros agentes, estos de servicio, en la Feria de Algeciras en 2018, han informado a elDiario.es fuentes policiales. Duque se negó a identificarse ante unos compañeros de servicio a los que insultó.

Un juzgado de la localidad gaditana condenó a Duque a un mes de multa por un delito de desobediencia en relación con los mismos hechos y ahora la Policía ha procedido a imponer la sanción disciplinaria correspondiente. El incidente tuvo lugar el 27 de junio de 2018 cuando varios policías nacionales acudieron a una caseta de la feria pasadas las nueve de la noche. En la puerta, Duque increpaba al portero que no había dejado entrar a su hijo por ser menor de edad. Los agentes intentaron calmar al líder sindical, pero este se enfrentó a ellos.

“No me voy a identificar ante ti, que eres un niñato, inútil. Si quieres, me detienes”, recoge la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras que le dijo Duque al agente al mando. La sentencia consistió en un mes de multa a razón de seis euros diarios después de que la representación legal del secretario general de UFP aceptara la acusación de la Fiscalía. “No me digas lo que tengo que hacer, que lo sé antes de que tú nacieras. No tienes ni idea de quién soy”, añade el fallo que profirió Duque.

Una vez adquirió firmeza el fallo se retomó el expediente disciplinario, que concluyó con una propuesta de sanción por falta grave. El Régimen Disciplinario de la Policía recoge como falta grave, entre otros muchos supuestos, “la desobediencia a los superiores jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o instrucciones legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico”. Las faltas graves están castigadas con entre cinco días y tres meses de suspensión de funciones. elDiario.es se ha puesto en contacto con Duque, quien ha declinado hacer comentarios.

Víctor Duque está imputado en otra causa en el Juzgado de Instrucción número 32, la presunta malversación de fondos en relación con la gestión de la Unión Federal de la Policía. La causa, que se instruye desde principios de 2018, está pendiente de la ratificación de un extenso informe pericial, informan fuentes jurídicas. Pese a la imputación y el motivo de la misma, un presunto manejo fraudulento de las cuentas del sindicato, Duque ha seguido al frente de la organización, que tiene representación en el Consejo de la Policía. Los portavoces de la UFP son habituales de las tertulias televisivas de sucesos.

En esta causa del juzgado de Instrucción número 32 de Madrid a Víctor Duque se le acusa de haber gastado dinero del sindicato, procedente de las cuotas de afiliados y las subvenciones públicas, en llevar una vida de lujo. También está imputado su secretario de Organización y Finanzas, José Manuel Heredia.

