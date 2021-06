López del Hierro se niega a contestar "por indicaciones jurídicas" minutos antes de conocerse su imputación en Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, se ha negado a contestar a la inmensa mayoría de las cuestiones planteadas por los portavoces de la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen alegando "indicaciones jurídicas". Cuando López del Hierro, en una intervención inicial, ha hecho esta afirmación todavía no había trascendido el auto del juez del caso citándole a declarar como imputado a él, a Cospedal y al jefe de gabinete de ésta José Luis Ortiz.

Cuando los diputados le han preguntado si le sorprendía la imputación, López del Hierro ha contestado: “Por sorpresa, por sorpresa, no. Lleva mucho tiempo saliendo en la prensa”. El empresario no ha mencionado que hace ocho meses, los fiscales Anticorrupción solicitaron su imputación y la de Cospedal, al tiempo que la de Francisco Martínez y Jorge Fernández, pero el magistrado Manuel García-Castellón decidió esperar. Hasta hoy, cuando se ha conocido el auto que lleva fecha de ayer, día 1. Cospedal comparece en el Congreso, como estaba previsto desde hace días, a las 16:00 horas.

En el papel que ha leído al principio, el empresario ha expresado la "absoluta imposibilidad de acceder a los medios del Ministerio del Interior, ya sean técnicos, humanos o ya sean de fondos reservados". "Por una sencilla razón –ha añadido–, que yo no he sido, ni soy funcionario de dicho departamento o de ninguna administración pública".

Como le ha recordado el portavoz socialista, Felipe Sicilia, el comisario Villarejo confiesa que conoce a López del Hierro desde hace treinta años, como queda acreditado en el encuentro grabado por el comisario en 2009 en el despacho de Cospedal en Génova, a la que también asistió López del Hierro y en la que el empresario dice que encargará “trabajos puntuales” al policía, por entonces en activo, en relación con el sabotaje del caso Gürtel. Tras la publicación de aquellas grabaciones en moncloa.com, Cospedal se vio obligada a dejar la política.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha replicado que no se cree que desconociera su imputación. Es más, Rufián ha dicho que seguro que se enteró la pasada noche. "Usted piensa que en este país su entorno influye tanto como antes, no, le puedo asegurar que no, por mucho que se ría, le puedo asegurar que no. Usted va a acabar mal", ha expresado el portavoz de los republicanos.

López del Hierro ha insistido una y otra vez en que no iba a hablar. En ocasiones, se quedaba callado tras las preguntas y en otras se recostaba en la silla y miraba en silencio a los portavoces. López del Hierro, como le ha recordado el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, "sobrevuela" infinidad de sumarios pero hasta hoy no había llegado a estar imputado.

El empresario aparece como donante de la caja B en los pápeles de Bárcenas pero aseguró en el juicio que él no es el "López Hierro" que anotó el tesorero del PP. También dijo que no conoce a El Bigotes, pese a que anunció públicamente en 2018 que se querellaría contra él por decir, también en una comisión del Congreso, que el empresario era, en la financiación irregular, "el del mondongo" Esas contradicciones han sido expuestas por el portavoz de EH Bildu hoy en la comisión, Oskar Matute.