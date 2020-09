Madrid tumba propuesta de Vox que vincula el virus con migrantes sin papeles

Madrid, 29 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha tumbado una proposición de Vox que vinculaba la pandemia del coronavirus con la inmigración irregular y pedía frenar la entrada de migrantes en España, un planteamiento tachado de xenófobo por la izquierda.

Todos los grupos municipales de la capital -PP, Cs, Más Madrid y PSOE- han rechazado la proposición de Vox, que llevará a otros municipios y este partido les ha acusado de ser cómplices de las mafias y ha defendido que la inmigración irregular provoca inseguridad y no permite controlar la pandemia.

"La pandemia la tenemos descontrolada porque no conocemos y no ponemos medios para que se controle a todas estas personas que alrededor de un 40 % vienen infectadas por al covid y no tienen lugar para establecerse entre otras cosas porque los CIE han estado cerrados", ha afirmado la concejal de Vox Arantzazu Cabello en el Pleno de Cibeles.

Además, ha asegurado que "muchos de los ciudadanos de los barrios más humildes son los que sufren la inmigración ilegal porque tienen la casa ocupadas, están hacinados o porque hay niños encerrados en centros de menas que se pueden escapar y se dedicar a dar el tirón y se didcan dar el tirón a las señoras de los barrios mas humildes".

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz (PP) ha defendido que el control migratorio excede las competencias municipales y ha asegurado que Vox puede "traer el debate las veces que consideren oportuno porque entienden que les va bien", pero cree que "se les ha ido la mano con la ingeniería parlamentaria".

Desde el PSOE la edil Maite Pacheco ha preguntado "si hacen pandilla con Bolsonaro y Trump" o si se creen lo que están "diciendo" y ha negado que exista una invasión migratoria, pues se han reducido las llegadas, además de negar que la inmigración sea causa de contagio.

Más Madrid ha acusado a Vox de enarbolar un discurso xenófobo y de odio mediante "falsedades". El concejal Javier Barbero ha rechazado que "dejen caer" que son "delincuentes" al hablar de menores no acompañados, una correlación que no existe pese a "casos aislados", la que el 70 % de los menores detenidos en la región son autóctonos.

"Lo que quieren proponer con esas iniciativas es la sociedad del descarte, donde los excluidos son los sobrantes", ha agregado Barbero, que reclama una "regularización urgente".