Marlaska, en el Senado: “Nunca me he reunido con Koldo ni Aldama y nunca sospeché de Ábalos”

“Nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en ningún negocio turbio”. Con estas palabras ha respondido este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la pregunta de si conocía que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, pudiera tener algo que ver con el caso Koldo que han situado a este último al borde de la imputación. En su comparecencia en la comisión de investigación de mascarillas del Senado, Marlaska ha remarcado, además, que “nunca” se reunió con Koldo García, exasesor de Ábalos imputado en el caso, ni con Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama ahora en prisión.

Respecto a la adquisición por parte del Ministerio del Interior de material sanitario a la empresa principal de la trama, Marlaska ha asegurado que se hizo de forma “transparente” y “legal” y ha querido mostrar su “respeto” a las “decisiones judiciales” tras conocerse que el juez del caso Koldo ha pedido la imputación de Ábalos. “Desde el Ministerio del Interior todo se desarrolló en los parámetros de legalidad”, ha insistido.

“No hay ninguna vinculación de ninguna persona del Ministerio del Interior con la trama”, ha dicho, antes de remarcar el “procedimiento de compra” tuvo lugar “sin incidencia en el desarrollo de ese contrato en lo que se refiere” a su departamento. “No he dado ningún teléfono ni he dado ninguna indicación sobre ninguna empresa”, ha apostillado, para desvincularse de la empresa de Aldama. El ministro ha añadido, también, que en ninguno de sus encuentros con Ábalos se habló sobre la adquisición de mascarillas a la compañía implicada en la trama y que “jamás” le envió el exministro a Koldo García.

Marlaska sí ha reconocido que le “duele” la situación del exministro por la relación que mantuvieron cuando coincidieron dentro del Gobierno. Y una y otra vez ha insistido en que no conocía ningún tipo de irregularidad por parte del exministro. “No me consta que hubiera ningún conocimiento al respecto”, ha recalcado.

El ministro ha asegurado que él “conocía” a Koldo únicamente “como asesor” de Ábalos, y que su relación se limitó a compartir “actos institucionales” en los que coincidían amos ministros. También ha asegurado que nadie de su equipo le advirtió de que se estaba investigando el caso Koldo. Una vez conocido, ha asegurado que la cooperación con la justicia es “absoluta”. “Yo nunca me he reunido con Koldo García”, ha zanjado. Y respecto a Aldama, ha dicho: “No me he reunido nunca ni creo que haya cruzado la mirada con Aldama”.

El viaje de Delcy Rodríguez

Respecto a la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, Marlaska ha remarcado que conoció dicho viaje “muy pocas horas antes” de que llegara a España, que no habló del mismo con Sánchez y que “está convencido de que no pasaron las maletas”. “A mí no me comunica nada el presidente del Gobierno, lo tengo clarísimo, y desconozco hasta qué punto el presidente del Gobierno sabía de esa visita”, ha añadido.

“Lo que estoy convencido es de la actuación adecuada y correcta de los funcionarios policiales que intervinieron en ese momento”, añadido, antes de señalar que Rodríguez “no pisó” espacio Schengen. “La Policía Nacional cumplió con su obligación de que la señora Rodríguez no entrara en espacio Shengen”, ha concluido.