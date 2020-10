Moreno cree que a Sanidad le ha faltado "finura" y niega una directriz de Génova

Sevilla, 2 oct (EFE).- El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que la propuesta del Sanidad sobre las restricciones por la covid-19 se hiciera "con enorme premura, sin tiempo", cree que ha faltado "un poco de finura" por las "prisas" y ha negado que haya directrices del PP tras el rechazo de Andalucía al documento.

Moreno considera que al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "las prisas le han podido", ya que con "un poquito de serenidad" y escuchando al resto de comunidades "se habría alcanzado un acuerdo más amplio, más solvente".

Ha dicho en la Cadena Ser que normalmente estos documentos se dan una semana antes, se discuten antes con los directores de Salud Pública y se va "limpiando y llegando a acuerdos", pero en este caso no ha sido así y se ha hecho "en 24 horas".

Ha explicado que Andalucía tiene 800 municipios y que estos criterios solo afectan a 12, por lo que se ha preguntado "qué pasa con el resto".

Ha indicado que "hay criterios que no están bien hechos" y ha argumentado que no se tiene en cuenta la capacidad de asistencia real y se alude a la de hace siete meses, cuando "la sanidad de ahora nada tiene que ver" por la ampliación de recursos, o que no se atiende a cuestiones como la densidad de población.

Moreno ha manifestado que "a veces hay un tufillo de que estas medidas están hechas 'ad hoc' para Madrid", por lo que entiende que haya "cierta desconfianza" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El jefe del Ejecutivo andaluz ha asegurado que "en ningún momento" han recibido indicaciones del PP nacional para que se posicionara en contra de la propuesta y ha explicado que en Génova saben su posición, que es "defender siempre" los intereses de Andalucía por encima de cualquier otro.

Ha recordado que, aunque está en un "proyecto común" del que se siente "orgulloso" como es el PP, tiene "una responsabilidad más alta y más importante" que es ser presidente de la comunidad.

"Mi primera obligación es ser presidente de la Junta", ha insistido Moreno.

Moreno no ha querido opinar sobre las decisiones que está tomando la Comunidad de Madrid porque no tiene "los criterios técnicos o científicos" para analizarlas, pero se ha mostrado seguro de que lo han hecho "lo mejor que han podido, que han sabido y dentro de los medios que han tenido".

Ha añadido que hay "corresponsabilidad por parte de todos" y ha cuestionado por qué el Ejecutivo central "no ha actuado antes" y por qué, por ejemplo, en Barajas no se hacen PCR a los viajeros.

Moreno está convencido de que hay margen para el acuerdo, pero cree que para ello tienen que hacer "todos" un esfuerzo de ceder y ser "más honestos".

Sobre si en Andalucía ha tenido problemas con Cs, socio de gobierno, por el voto contrario a la propuesta, Moreno ha asegurado que no y que, aunque esta formación puede tener "sus matices", el vicepresidente Juan Marín no le ha trasladado "ninguna queja ni ninguna propuesta alternativa".

Ha señalado que en el Consejo de Gobierno del pasado martes hubo un informe del consejero de Salud, Jesús Aguirre, y que la decisión se toma en base a los criterios de los directores generales y del comité técnico científico con el que cuenta la Junta.