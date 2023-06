Pablo Iglesias acusa a Compromís, Más Madrid y los comuns de vetar a Podemos en las negociaciones de Sumar

Las conversaciones para la articulación de Sumar transcurren en dos realidades paralelas. La primera es la de los negociadores de los equipos de los diferentes partidos, de las que apenas gotean detalles para los periodistas. La segunda es la de los medios de comunicación y las redes sociales, donde los dirigentes, implicados o no en esas negociaciones, mantienen intercambios alrededor de la unidad del espacio político que afectan al clima del diálogo. Este lunes, sin ir más lejos, Pablo Iglesias acusó a Compromís, Más Madrid y los comuns de vetar a Podemos en las listas para la futura coalición en la Comunitat Valenciana, Madrid y Catalunya.

Podemos, sobre las negociaciones en Sumar: "Los vetos personales no ayudan, son intentos de torpedear la unidad"

“Hay tres territorios donde hay tres fuerzas que están diciendo abiertamente: con Podemos, no. Hay tres partidos de ámbito territorial que dicen: aquí solo nosotros. Mientras eso sea sí, mientras haya quien dice ‘yo por mí mismo puedo sin nadie más’, creo que es muy complicado”, dijo este lunes Iglesias en el Ágora de Hora 25, en la Cadena Ser. Horas después, el líder de la coalición valenciana Joan Baldoví, ha descartado que su formación haya impuesto vetos a Podemos. Fuentes de los comuns también lo niegan. En Sumar niegan asimismo el extremo planteado por Iglesias, piden no alimentar “mentiras” y llaman a la “discreción” en las negociaciones.

Podemos había pedido el lunes por la mañana, en boca de su portavoz Isa Serra, en rueda de prensa, la máxima discreción sobre la evolución de las negociaciones. Por la noche, sin embargo, Pablo Iglesias aseguró que había tres formaciones que estaban imponiendo no vetos a su partido en los puestos de salida de las candidaturas sino en el conjunto de las listas de esos territorios. “No es que estén vetando a Podemos en puestos de salida. Es que están diciendo que van solos. Basta ver la entrevista de Baldoví en Radio Nacional hace un rato donde ha planteado que no aceptan a Podemos en ningún caso”, dijo Iglesias.

Y también puso ejemplos sobre Más Madrid. “Algunos referentes intelectuales de Más Madrid han escrito: no queremos confluir con Podemos”, ha dicho sobre un artículo publicado en Público por el filósofo Santiago Alba Rico en esa línea que algunos referentes del partido madrileño compartieron en redes sociales y al que líderes como Baldoví le pusieron un ‘me gusta’ en Twitter. Fuentes de Más Madrid sostienen que lo planteado por Iglesias es “totalmente falso”. “Es mentira, totalmente falso. Por nuestra parte la negociación se está centrando en nuestra organización y no en otras”, afirma Javier Padilla, diputado de Más Madrid y uno de los negociadores de esa fuerza con Sumar. “Se está llevando todo desde la discreción y creemos que es positivo”, sostiene. El partido celebra mañana un plenario para decidir la estrategia de cara a las generales, que incluirá una votación sobre la coalición que se labra a nivel estatal.

“Y en el caso de los comuns –prosiguió Iglesias– entienden que Catalunya es un territorio donde solamente existen ellos. Eso es no entender lo que ha sido el voto dual de muchos ciudadanos independentistas que en muchas generales pueden entender lo que representa Podemos y no tanto los comunes”. Catalunya en Comú (los comuns) descartan haber impuesto vetos y destacan la buena relación con Podem en Catalunya, donde en las últimas elecciones volvieron a concurrir en la mayoría de territorios bajo las siglas En Comú Podem, coalición asentada con la que ya fueron en las últimas generales, en 2019, y también en las autonómicas catalanas de 2021.

Iglesias defendió que sus planteamientos no procedían de su conocimiento sobre las negociaciones sino de lo que los diferentes líderes o referentes de los partidos habían ido planteando en público. En mitad de esta discusión, el 'número dos' de la candidatura de Rita Maestre al Ayuntamiento de Madrid, Félix López Rey, ha pedido a Podemos que no “imponga” a Montero o a Ione Belarra en las listas. “Imponer a Irene Montero y Ione Belarra, las Ministras peor valoradas del Gobierno, es un error de Pablo Iglesias que pone en peligro la construcción de una alternativa de progreso. Es tiempo de generosidad y altura de miras. Garzón marcó el camino”, ha dicho en un tuit este martes que más tarde ha retuiteado el ex secretario general de Podemos. Fuentes de Más Madrid aseguran que se trata de la “opinión personal” del concejal y que “no refleja la de la organización”.

Baldoví: “Nunca hemos vetado a Podemos”

“Rotundamente no. Estamos negociando condiciones, las mismas que negociamos con Podemos en 2015”, ha desmentido Baldoví este martes en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha manifestado que ellos están planteando unas condiciones de partida en la negociación que se van “modulando” a medida que pasan los días. “Todos los que negocian ceden, cambian condiciones, pero nosotros nunca hemos vetado la presencia de Podemos”, ha insistido Baldoví. “Reclamamos independencia para decidir quiénes van en las listas, pero nunca en Compromís hemos dicho: Podemos no”, ha añadido.

Pero Baldoví sí ha sostenido que en las condiciones que están poniendo sobre la mesa de la negociación tienen muy presentes los resultados de las pasadas autonómicas y municipales, en las que Podemos desapareció de las instituciones en Comunidad Valenciana y Compromís “aguantó”. “Esa es la realidad y a partir de ahí podemos negociar y eso es lo que estamos negociando”, ha dicho el líder de Compromís, que ha lamentado afirmaciones como las de Iglesias que “no ayudan a que haya paz interna para llegar a acuerdos”. “Esto tensiona de manera infructuosa unas negociaciones ya de por sí complicadas”, ha dicho.

Baldoví ha pronosticado que va a haber un acuerdo aunque restringe ese vaticinio a la Comunidad Valenciana. “Nosotros estamos haciendo un acuerdo con Sumar para nuestro territorio. Somos un partido de ámbito valenciano y estamos negociando las condiciones en este territorio. En los demás, nosotros entendemos que Sumar pueda hacer lo que considere más oportuno”, ha cerrado.

Compromís ha nombrado una comisión negociadora con representantes de las formaciones de la coalición. Esta “negocia un acuerdo programático con Sumar y partidos coaligados”. “Es Sumar quien se presenta a las elecciones. Nosotros negociamos con un actor electoral, no con las fuerzas que lo conforman”. “Las fuerzas estatales están negociando con sumar y las territoriales con sumar; nosotros no vamos a entrar en eso (en los nombres de otras listas). En las tres circunscripciones valencianas no existe veto a ninguna organización”, afirma Alberto Ibañez, coportavoz de Compromís. Informa Laura Martínez.

En cualquier caso, Iglesias ayer hizo una reflexión sobre el peso que deben tener los diferentes partidos en la difícil coalición que se está tejiendo en estos días. “Estas fuerzas tienen todo el derecho, pero no es realista y pierde de vista que en un momento de excepcionalidad nadie debería asumir esa posición de autosuficiencia y debería haber acuerdo en esos territorios”, dijo. “Creo que lo que sería razonable es que [Yolanda Díaz] dijera que aquí cabe todo el mundo y no caben vetos. Cuando se ponen vetos encima de la mesa las cosas no salen. Cuando Sánchez me vetó para formar gobierno de coalición renuncié y aun así no sirvió”, añadió.