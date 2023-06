Podemos, sobre las negociaciones en Sumar: “Los vetos personales no ayudan, son intentos de torpedear la unidad”

Podemos insiste públicamente en la importancia de una candidatura de unidad en la izquierda mientras siguen las conversaciones para la articulación de una coalición en torno a Sumar. Y para lograr esa unidad advierte de que cualquier veto puede “torpedearla”. “Creo que los vetos personales no ayudan y son intentos de torpedear los acuerdos y la unidad”, ha señalado la portavoz del partido Isa Serra en una rueda de prensa preguntada sobre si en las conversaciones se ha planteado la exclusión de nombres como el de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Este lunes, el ex secretario general del partido, Pablo Iglesias, ha trasladado su “sensación” de que en ciertos sectores del espacio se está planteando que la dirigente “esté” fuera de la futura lista.

En el partido descartan que en la mesa de diálogo de Sumar con los diferentes partidos de la izquierda se esté hablando ya de listas, nombres o esos posibles vetos y lo asocian más a los mensajes públicos en redes sociales de miembros del resto de fuerzas que están ahora en las negociaciones. No obstante, insisten en la “discreción” sobre el contenido de esas negociaciones en aras de contribuir al acuerdo. “Todo lo que sea preservar las negociaciones es remar a favor de la unidad. Hablar de las negociaciones puede ser un obstáculo para esto”, han repetido en varias ocasiones tanto Serra como el coportavoz del partido Pablo Fernández.

A pesar de que las negociaciones transcurren en silencio, el anuncio del líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, de que renunciaba a repetir en las listas al Congreso para las elecciones del próximo 23 de julio, que acompañó con un mensaje en el que se mostraba a favor de la “renovación de caras”, levantó especulaciones entre los partidos que aspiran a integrar Sumar sobre si ese era un mensaje dirigido a las líderes de Podemos Ione Belarra o Irene Montero. Preguntada el viernes por este asunto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que esa era una cuestión que debía formularse a cada una de esas personas.

Este lunes, en la primera rueda de prensa que ofrece el partido después del resultado electoral del 28M, que constató su desaparición de las instituciones en Madrid y Valencia, Podemos ha planteado que su formación no está reclamando ningún tipo de veto en las negociaciones porque eso, creen, no contribuye a la unidad. “Cualquier veto dificulta la unidad, la ciudadanía no nos está reclamando eso”, ha insistido Serra este lunes. Preguntada concretamente por la posibilidad de que Montero no figure en las listas que presumiblemente se deben configurar en los próximos días, la portavoz del partido ha reivindicado el valor del “movimiento feminista” no solo en España sino en el mundo “como pilar de las transformaciones”. “El movimiento ha encontrado aliadas en las instituciones que han defendido transformaciones ambiciosas y es una obviedad que las feministas han sido el chivo expiatorio”, ha añadido Serra. “Cualquier voz que refuerce esas campañas contra el feminismo lo único que hace es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha”, ha reafirmado.