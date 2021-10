Los partidos del Gobierno y sus socios ven un "avance" en el gesto de la izquierda abertzale con las víctimas de ETA

PSOE y Unidas Podemos, los dos aliados del Gobierno de coalición, han valorado este lunes de forma muy positiva la declaración realizada por el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en la que se han disculpado "de corazón" con las víctimas del terrorismo de ETA y han asegurado que su sufrimiento por la acción de la banda "nunca debió haberse producido".

La nueva Euskadi liberada del terrorismo de ETA cumple diez años: "Ha sido un soplo de aire fresco en la sociedad vasca"

"Por primera vez hay un reconocimiento público de la izquierda abertzale de las víctimas de la violencia", ha expresado el socialista Patxi López en una rueda de prensa en Ferraz en la que ha recordado que "hace tres años" ETA hizo un comunicado "detestable" en el que hacía “distinción de las víctimas” al hablar de "colaterales". "Sabemos lo que cuesta en ese mundo que se den avances y este es uno que llevábamos años esperando", ha afirmado López, que era lehendakari en el momento en el que se produjo el fin de la violencia de ETA.

"Era lo que pedíamos los demócratas desde hace mucho tiempo", ha dicho López, que ha anticipado ya que el PP dirá que "no sirve de nada". López ha recordado que desde hace diez años en Euskadi se vive en libertad por pequeñas cosas como que los concejales puedan ir en autobús, por zonas que estaban antes "vedadas" o no tener que mirar los bajos de los coches. "Hay quien dice que en Euskadi no vivimos libres. Es una cosa indicente e inmoral que es usar al terrorismo contra el Gobierno socialista. Nosotros nunca lo haríamos. Hemos compartido trinchera en Euskadi. Sabemos lo que ha costado terminar con el terrorismo, no se puede jugar con esto", ha sentenciado.

"Seguramente dirán que no sirve para nada, pero los que lo hemos vivido y lo hemos sufrido sabemos que sirve y que es un avance", ha sentenciado López, que ha asegurado que avances de este tipo "cuestan un congo". El nuevo portavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sicilia, que se estrenaba este lunes, se ha pronunciado en la misma dirección al asegurar que el comunicado de Otegi es un “punto de inflexión”.

El lehendakari socialista también ha cargado contra los de Pablo Casado por cuestionar que el Gobierno llegue a acuerdos con EH Bildu: "Lo dijo mejor que nadie Rubalcaba: o bombas o votos. Ahora tienen la representación política que les dan los votos. Con esa representación política hablamos a ver si podemos resolver problemas". "Que nos den lecciones sobre esto tiene narices", se ha quejado López tras recordar que el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, llegó a acuerdos con EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria y les "quiso dar lecciones".

Belarra: "Es un paso sin precedentes"

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha considerado, por su parte, que hoy la izquierda abertzale "ha dado un paso sin precedentes poniendo en el centro el dolor de las víctimas de ETA, reconociendo que nunca debió producirse y que las vías pacíficas son el único camino posible". En un tuit, Belarra ha considerado que es "obligación de los demócratas reconocer el paso".

En la misma línea se ha manifestado en rueda de prensa la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, que ha asegurado que "la declaración que se ha hecho pública es un avance, por el mismo camino que puso en marcha la sociedad, que sigue permitiendo que en nuestro país avancemos por el camino de la paz y el diálogo". "Es importante reconocer este paso", ha zanjado, informa Laura Galaup.

"A 10 años de que ETA dejara las armas, la izquierda abertzale ha dado hoy un paso muy importante al decir que el sufrimiento de las víctimas nunca debió producirse y que las vías democráticas son el único camino. Reconocerlo es una cuestión de justicia y de sentido de Estado", ha añadido, por su parte, en otro tuit, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Las reacciones a esto no te hará distinguir entre buenos o malos políticos o entre buenos o malos periodistas. Te hará distinguir entre buenas o malas personas.



También se han pronunciado al respecto socios habituales del Ejecutivo como ERC. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado lo siguiente, en otro tuit: "Las reacciones a esto no te hará distinguir entre buenos o malos políticos o entre buenos o malos periodistas. Te hará distinguir entre buenas o malas personas. Hoy es un gran día".

Joan Baldoví, de Compromís, ha definido el gesto de la izquierda abertzale desde la misma red social considerándolo "un paso importante para empezar a cerrar las heridas del conflicto vasco". "Hoy debería abrirse un nuevo período con más diálogo entre quienes piensan diferente y con soluciones democráticas a problemas democráticos", ha remachado. Como "un paso importante y necesario" lo ha calificado también el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón.

De entre las víctimas de ETA se ha pronunciado Maria Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, exgobernador civil de Gipuzkoa asesinado por la banda terrorista en 2000. "Otro paso, de gigante, a favor de la convivencia. Muchas gracias de verdad", ha sentenciado a través de Twitter.

El PP rechaza el gesto

En cambio, dirigentes y referentes del PP han salido en tromba a arremeter contra el gesto de la izquierda abertzale. La secretaria de Organización, Ana Beltrán, ha dicho en Twitter que Otegi es "una lacra para la democracia", mientras la diputada Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, le ha dicho al coordinador de Bildu: "No sientas tanto y comienza condenando cada uno de los asesinatos que tú aplaudías".

"Empiecen ustedes a confesar quiénes fueron los autores de los 379 crímenes que están sin resolver, paren de hacer homenajes a etarras y condenen de una vez el terrorismo de ETA", ha asegurado la también diputada Teresa Jiménez-Becerril, hermana también de otro asesinado por la banda terrorista.

También el líder del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha arremetido contra la Declaración. "Lo de Otegi es una broma macabra", ha dicho, para concluir: "Se ríe de las víctimas".