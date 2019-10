Los partidos no logran ponerse de acuerdo sobre la fecha ni el número de los debates electorales del 10N

Los cuatro grandes partidos políticos españoles no han sido capaces este miércoles de llegar a un acuerdo para la celebración de uno o más debates electorales durante la campaña de las generales del 10N tras la reunión mantenida en la Academia de TV con representantes de PSOE, PP, Unidas Podemos y Ciudadanos.

La principal discrepancia se ha producido entre los populares y los socialistas: los primeros se niegan a celebrar el debate el día 4 de noviembre tal y como habían propuesto el PSOE y también RTVE, alegando, según el PSOE "problemas personales" de su líder, Pablo Casado, algo desmentido por otras formaciones políticas. Y el partido de Pedro Sánchez, que ha insistido en esa fecha, rechaza que haya más de un debate, como sí quieren el resto de partidos.

"A día de hoy no hay acuerdo en celebrar un debate electoral puesto que el PSOE solo admite que se realice el día 4", ha lamentado el PP, que sigue insistiendo además en que se celebre un cara a cara a dos entre Casado y Sánchez, algo a lo que según fuentes populares los socialistas se han negado de plano.

"Ante el desacuerdo, desde el PP hemos llegado a pedir q se sortee la fecha y el PSOE se ha negado", denuncian fuentes de la dirección de los populares. "El PP ha puesto encima de la mesa cualquier otro día de campaña pero el PSOE no lo admite", ha denunciado el partido. A juicio de Génova, "es evidente que el Partido Socialista no quiere debatir más allá del 4 de noviembre, entre otros motivos porque los españoles conocerían los datos del paro", que se harán públicos el día 5.

Por parte del PSOE se han limitado a señalar que "no ha habido acuerdo en la fecha del día 4 porque el PP ha alegado problemas personales de Casado". Según Ferraz. "el resto de partidos no tenía problemas en la misma". No obstante, ante la falta de acuerdo, los socialistas aseguran que los cuatro partidos se han "emplazado a seguir hablando mañana por la tarde".

Fuentes de Unidas Podemos han asegurado, por su parte, que "todos los partidos" se han mostrado de acuerdo en hacer dos debates, "menos el PSOE, que veta y dice que o un solo debate o no vamos a ninguno. "Nos hemos levantado de la mesa sin acuerdo porque el PSOE dice que o debate el día 4 o no hay debate, y el PP dice que o debate un día diferente al 4 o no pueden acudir", han lamentado desde el grupo confederal.

La formación de Pablo Iglesias ha insistido en que "no está cerrado que no haya dos debates tampoco" porque todos están de acuerdo "menos el PSOE.

Ciudadanos ha criticado "que el bipartidismo bloquea a día de hoy la celebración de debates con bloqueos mutuos en torno a la fecha de celebración que poco piensan en el interés de los ciudadanos y en el derecho que tienen de conocer en un debate electoral las propuestas de los diferentes partidos".

El partido de Rivera "ha propuesto que se hagan dos debates como se hizo en la campaña anterior donde además los ciudadanos con su audiencia demostraron el interés en ambos debates electorales. La propuesta de Cs ha generado consenso en todas las fuerzas salvo en el PSOE que se ha negado", han lamentado las fuentes del partido de Rivera.

"A día de hoy no se va a celebrar ningún debate ya que el PSOE ha impuesto al resto de petición una única fecha (lunes 4) sin posibilidad de negociación y por otro lado el PP bloquea es fecha por motivos de agenda de Casado", insiste Ciudadanos.