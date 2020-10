PNV dice que "quizás Madrid necesita ahora" una medida como aplicar el 155, "y no Cataluña" hace tres años

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este jueves que el problema que existe en la Comunidad de Madrid "es un problema político que es responsabilidad del PP", y que, cuando se cumplen tres años "de uno de los mayores disparates democráticos", en referencia a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tras la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, "quizás Madrid necesita ahora" una medida concreta como esa, "y no Cataluña entonces".

"Lo digo así porque lo de Cataluña lo tenemos muy presente, pero para mi este sería un caso (para aplicar el 155), y no como se hizo entonces. Ante medidas así siempre antepongo el no al sí, porque hay otras modos de gestión política e institucional. En estos momentos la principal rsponsabilidad la tiene el PP, y su dirección debería meter mano en el asunto", ha asegurado, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press.

Atutxa ha indicado que se vive "una gran crisis, sanitaria, social y económica", y que, "lo que hace Madrid, puede tener consecuencias en millones de personas". En este sentido, ha lamentado que "Europa está viendo con estupor lo que está ocurriendo, porque las consecuencias pueden llegar también a Europa, ya que vivimos en una pandemia mundial".

"Es cierto que cerrar Madrid es una decisión de mucha responsabilidad, pero también es de una gran responsabilidad no tomar medidas, y en los últimos meses eso se ha alargado demasiado. Quizás debido a las medidas que no se han tomado antes, ahora el cierre será una de las pocas vías que queden", ha advertido.

Asimismo, ha indicado que "no tiene sentido" aplicar las mismas medidas que en Madrid en otras comunidades del Estado, "porque las situaciones son diferentes en todas partes".

"Para que entre Madrid, para que las medidas no sean solo para Madrid, y luego no se queje, han querido hacer un acuerdo amplio. No digo el 'café para todos', pero casi. Y al final es la propia Madrid quien se ha quedado fuera", ha señalado.