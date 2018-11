El presidente de Ceuta pide que se devuelvan a Marruecos los menores no acompañados

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado que se "intensifiquen" los mecanismos de colaboración con el Estado para cubrir las contingencias por la presencia en las autonomías de los menores extranjeros no acompañados (MENA) y ha pedido que sean devueltos a Marruecos.

En declaraciones a los periodistas, Vivas ha comentado que este asunto es la "asignatura pendiente" del Gobierno de la Nación, "tanto del actual, como de los anteriores y es necesario que se intensifiquen los mecanismos de colaboración para cubrir las contingencias".

El presidente ceutí ha dicho que la devolución de las competencias sobre los menores no acompañados al Estado exige un camino "muy largo, incierto y que no es recomendable desde la perspectiva del sentido común" pero ha considerado que hay que aumentar la colaboración y exigir que la estancia de inmigrantes sea "la que permite la dimensión de nuestro territorio y no más".

Ha hecho referencia a que, así como se han articulado otros mecanismos en materia de inmigración "muy eficaces" entre España y Marruecos, queda "una asignatura pendiente que es el tema de los MENA en toda España".

Vivas considera que Ceuta y Melilla tienen que reivindicar "de una manera absolutamente leal con el Gobierno de la Nación que los menores donde mejor están es en su casa y con su gente, por lo que se tienen que activar los protocolos para que puedan volver a su país de procedencia".