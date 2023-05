El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid niega que “trabajar mucho y ganar poco” afecte a la salud mental

El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa, ha acusado este viernes a las formaciones de izquierda de “banalizar” con la salud mental, al tiempo que ha negado que esta tenga que ver con el “capitalismo” y con “trabajar mucho y ganar poco”.

“La izquierda se ha intentado abanderar de la salud mental con un discurso banal. Dicen que los problemas de salud mental son culpa del capitalismo, dicen que la gente gana poco y trabaja mucho. Decir que es culpa del capitalismo es banalizarlo. Es irresponsable, es mentira, es falso”, ha manifestado Dancausa en un encuentro con afiliados a Nuevas Generaciones del PP junto al alcalde y candidato del PP a la reelección, José Luis Martínez-Almeida.

En este punto, ha señalado que “no se puede permitir que se abanderen de esta lucha, siempre con un discurso muy banal” al tiempo que ha lanzado que “Madrid no es la España que quiere Pedro Sánchez con su rastrera ley de vivienda y ni la 'okupa' Barcelona de Ada Colau”. “Hemos visto ayer y anteayer ministros decir que van a hacer una ley para intentar encarcelar a personas de Desokupa; no solo deciden quién salen de la cárcel, con sus amigos corruptos, es una anomalía democrática”, ha señalado el presidente de NNGG de Madrid.

A renglón seguido, Dancausa ha manifestado que está “de acuerdo” con Unidas Podemos con el hecho de que Desokupa “no debería existir”, pero para ello ha señalado que “lo que hay que hacer es hacer leyes que protejan a propietarios, leyes coherentes, que expulsan a okupas, y no perseguir a personas”.

Las palabras de Dancausa sobre la salud mental han causado revuelo y polémica en redes. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha respondido horas después al presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, y ha señalado que este “le debe una disculpa de los madrileños”. “Le debe una disculpa a la gente que vuelve tarde a casa con los hijos ya dormidos, le debe una disculpa a la gente que no sabe cómo va a hacer si de repente mañana su madre se rompe una cadera y no tiene a nadie que la cuide”, ha afirmado Errejón, acompañado del 'número dos' de Más Madrid en la lista regional a la Asamblea, Javier Padilla, en un mitin en Alcalá de Henares.

Junto a él, Padilla ha criticado que hable de la “cultura del esfuerzo” gente del PP que “nunca ha trabajado mucho y cobrado poco”. “Hoy una de las personas más trabajadoras del PP, Ignacio Dancausa, ha tenido la ocurrencia de decir que los problemas de salud mental no tienen nada que ver con trabajar mucho y cobrar poco”, ha criticado Padilla. Hablan de una “cultura del esfuerzo que a ellos ni les suena”, ha proseguido. “Hay que decirle a la gente que no ha dado un palo al agua que no van a decir a la gente humilde que el trabajo va a doler, y que lo vas a hacer todo con un sueldo de mierda a final de mes”, ha lanzado Padilla.

Precisamente hace un año elDiario.es publicaba que Almeida había colocado en el Ayuntamiento de Madrid a dos militantes de Nuevas Generaciones recién licenciados con sueldos de 50.000 euros al año.