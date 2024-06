Rezo del rosario en Ferraz en plena jornada electoral: “Queremos conseguir un escaño en el cielo”

El rosario en el exterior de la Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Madrid también se ha rezado en plena jornada electoral de las elecciones europeas. En la calle Ferraz de la capital, a solo unos metros de la sede del PSOE, este domingo convivieron por un lado, furgones y agentes de la Policía escoltaban la sede socialista a la espera de conocer los resultados de los comicios y, por otro, más de un centenar de personas se concentraban para realizar el rosario y “salvar a España y al mundo” después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid permitiera que se produjeran los rezos de este domingo y el sábado de reflexión.

“Somos católicos que intentamos transmitir la palabra de Cristo en un momento en el que la religión está sufriendo un ataque sin precedentes. Nuestra pretensión no es acabar con gobiernos por mucho que pueda decir la prensa”, ha comenzado a exponer José Andrés Calderón, el abogado de 26 años que, desde el pasado 12 de noviembre, organiza actos todas las tardes en el exterior de la parroquia y que pretende “permanecer así durante todo el verano”.

“Los católicos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos actuar cada uno en medida de sus posibilidades porque las cosas han cambiado y no hacer nada no es una opción”, ha asegurado, antes de que dieran comienzo los rezos y cánticos que han abrumado la céntrica calle de la capital.

“Esto es una vía pública, dejen pasar”, les ha espetado una mujer que portaba a su hijo en brazos. Insultos y descalificaciones han sido las respuestas que han ofrecido los feligreses, algunos de rodillas. Junto a ello, el escenario ha sido decorado por pitidos de coches y silbidos, algunos de ánimo, otros de protesta. Con banderas rojigualdas juntos han comenzado la oración que, asegura, se repetirá todos los días de 19.30 a 20.00.

Inclinados en las escaleras, con su rosario en mano, los rezos se han producido durante media hora en la que todos los presentes seguían al compás los Misterios Gloriosos y dedicaban su misa a San Miguel Arcángel. Imágenes de la Virgen María presenciaban cómo los líderes del acto se pasaban el megáfono con el que han propagado los Padre Nuestro y el Ave María ante la complicidad de los presentes.

“Cada momento histórico exige a los católicos actuar de un modo. Hace 60 años se tenía claro qué era lo importante: Dios y Cristo. Salvo algunas excepciones siniestras. Las ideologías han terminado por ocupar el espacio de la religión, los vínculos sólidos desaparecen, las familias se destruyen e intentan construir un mundo sin Cristo”, ha explicado Calderón después de cantar junto a los presentes una canción católica. “Hace 400 años era suficiente con ir a misa, hoy los tiempos han cambiado y el catolicismo vive un ataque sin precedentes”, ha desarrollado ante la complicidad de portadores de rojigualdas y rosarios.

Alusiones a las elecciones

Además, el abogado ha asegurado que “todas las grandes conquistas de España han sido con la Cruz” y ha puesto en valor la “necesidad de la oración” y de que los actos de este fin de semana tengan una amplia continuidad en el tiempo de, por lo menos, todo el verano.

“Me voy a meter en las elecciones aunque el TSJ de Madrid se enfade”, ha anunciado Calderón, para concluir su alegato final después del rosario. “Tenemos que votar con el objetivo de tener un escaño en el cielo, esa es y será siempre nuestra gran victoria, tenemos que ganarnos el cielo”, ha desarrollado mientras afirmaba que “pese a que han intentado acabar con ellos, no lo han conseguido”, ha agradecido la persistencia de los presentes y “espera que el resto de días el acto tenga el mismo respaldo”.

“Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen y viva la España católica”, ha sido el broche final con el que han culminado este rosario en jornada electoral ante la perpleja mirada de los curiosos que han presenciado el espectáculo que, una vez más, ha convocado el abogado Calderón frente a esta iglesia, que pese a su inconsistencia en la afluencia, son persistentes desde hace más de 6 meses en los que ha conseguido incluso que acudiera el actor y ex candidato de la extrema derecha a la presidencia de México, Eduardo Verastegui.