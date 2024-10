Rita Maestre sobre Errejón, de quien fue pareja: “Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión”

“Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no lo ha habido. Más bien me siento profundamente engañada, y ese engaño resulta devastador”, con estas palabras se ha expresado la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, respecto Íñigo Errejón, de quien fue pareja. Cuatro días después de que Errejón presentara la dimisión entre acusaciones de acoso y agresión sexual, Maestre ha roto su silencio ante las críticas por parte de sectores de la derecha que afirmaban su posible conocimiento de las denuncias sobre Errejón.

“Estoy descubriendo ahora que algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja. Una persona de apariencia normal, un 'buen novio', era a la vez un misógino que volvía a casa con normalidad después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel”, afirma Maestre en su comunicado difundido en redes sociales.

La dirigente de Más Madrid responde directamente a las críticas sobre si conocía o no los episodios ahora denunciados: “Necesito contestar a quienes hoy especulan alegremente con el grado de conocimiento de sus acciones o complicidad en los espacios de convivencia personal o política de los que formaba parte. Evidentemente, es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida (en el ámbito que sea) no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con esas múltiples caras, cómo pudimos cegarnos ante ese nivel de manipulación. Porque eso es lo que es quien sostiene en su día a día una red de agresiones y vejaciones de esta magnitud: un manipulador. Ahora puede resultar muy fácil y tentador poner las diferentes informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que, sencillamente, no es tal”.

Maestre también se dirige a las víctimas y pide medidas “caiga quien caiga”: “Ahora lo importante es el dolor de las víctimas, que tienen que sentirse respetadas y acompañadas. Lo importante es erradicar las conductas y agresiones machistas de la política y la sociedad. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Sea quien sea el agresor, y sea quien sea la víctima. Lo importante es terminar con cada espacio de impunidad, con cada pequeño detalle que minimiza los comentarios, las actitudes y las agresiones que no deben tener cabida”.

Finalmente, anima a las víctimas a apoyarse en las “redes de apoyo feminista” para denunciar: “Animo también a cualquier mujer que haya sufrido una situación de agresión o acoso a que se valga de las redes de apoyo feminista para seguir adelante, y reflexiono con sinceridad: puede que no haya tarea política feminista más importante que ponerse a disposición de ello. Nada va a poder amordazar esta ola de dignidad. Es otra de las lecciones de la fuerza del feminismo. Yo, desde luego, me voy a dejar la piel”.