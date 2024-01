Sánchez aprovechará la convención del PSOE para reafirmarse en la amnistía y retomar la abolición de la prostitución

De Davos a A Coruña. Ante empresarios o ante militantes del PSOE. Cualquier foro es bueno para reivindicar la socialdemocracia y clamar contra el neoliberalismo. Más en un año en el que se celebran 74 elecciones en todo el mundo. Pedro Sánchez reúne este fin de semana en Galicia a la playa mayor del socialismo en una convención política en la que se volcarán ministros y cuadros del partido y con la que busca rearmar ideológicamente al PSOE frente al avance de ultras y neofascistas en Europa.

“Son fuerzas que envenenan a la ciudadanía con mensajes de odio al diferente. Que minan los cimientos de la democracia deslegitimando instituciones y procesos electorales. Fuerzas que persiguen ideas y plantean ilegalizar partidos políticos. Que utilizan el insulto y la propaganda para deshumanizar al rival. Que destruyen consensos básicos de nuestra sociedad. Que restauran la censura y transigen con el negacionismo de la razón y la ciencia. Fuerzas que cuestionan, en último término, la pervivencia misma de los derechos humanos. Fuerzas que arremeten contra las instituciones multilaterales -chivos expiatorios de sus propias obsesiones- o contra proyectos supra estatales como la propia Unión Europea, que ha contribuido como ningún otro en la historia de la humanidad al progreso, la paz y el bienestar. Fuerzas articuladas en una internacional ultra que actúa de forma cada vez más coordinada en sus mensajes y estrategias, como ya ocurrió en los tiempos más sombríos del pasado siglo XX. Y que hoy cuentan con canales óptimos para esparcir su odio en las autopistas del universo digital”, alerta el documento estratégico que centrará el cónclave de los socialistas.

Y es que para el partido de Sánchez, España que no es ajena a ese movimiento, no está en un momento cualquiera. “El PP se ha borrado y asumido los postulados del miedo y los socialistas sabemos leer la oportunidad donde otros sólo ven un problema”, aseguran fuentes de la organización de un cónclave que el presidente del Gobierno aprovechará para reafirmar su “apuesta por la amnistía y el reencuentro”. No en vano, está convencido de que la experiencia de los indultos es una “evidencia empírica y el mejor aval para una nueva etapa” en las relaciones entre Catalunya y España.

Así consta en el texto, coordinado por el secretario de Organización, Santos Cerdán y al que ha tenido acceso elDiario.es, y en el que el PSOE no sólo mantiene el rumbo de las políticas progresistas de los últimos cinco años sino que convierte el avance de ideologías ultras y neofascistas en eje transversal de su cita ideológica. Esto además de retomar la bandera del abolicionismo en el debate contra la prostitución, que decayó en la legislatura pasada y sobre el que tenía notables diferencias con Unidas Podemos, su entonces socio de coalición.

El documento se someterá al parecer de los 1.200 delegados y delegadas designados por los territorios que actualizarán el ideario socialista con la vista puesta en los próximos comicios, pero también de una legislatura de alto voltaje en la que el Gobierno depende de una mayoría parlamentaria formada por ocho partidos y en la que todos los votos son necesarios todos los días.

A las puertas de un nuevo ciclo electoral y ante un semestre frenético con elecciones gallegas, vascas y europeas, A Coruña será pues el epicentro de las ideas con las que pertrechar “un proyecto positivo de país que gobierne la pluralidad política y la diversidad territorial, cree más y mejores empleos, avance en derechos y garantice la convivencia”, declaran desde la dirección federal. Los socialistas se presentan como “un partido vivo, abierto y participativo que ha sido motor de las grandes transformaciones sociales, ha sabido adaptarse de la realidad que le ha tocado toca vivir y en el que son los militantes quienes deciden los liderazgos y la hoja de ruta a seguir frente a un PP y Vox cada vez más anclados en el pasado, más alejados del país real que pretenden gobernar y cuya única propuesta es el negacionismo y el miedo”.

“En resumen –prosiguen– una derecha que abdica de todo sentido de Estado. Que actúa doblando la apuesta, por miedo a verse desplazada, o por temor a desairar al electorado más reaccionario. Pendiente de los sectores más ultra dentro y fuera de su Partido. Secuestrada por terminales mediáticas e intereses privados que les dicta sus posiciones políticas. Y termina así entregándose a una carrera frenética para justificar pactos reaccionarios de gobierno y normalizar así su relación con la ultraderecha. Al final, su incapacidad de acordar con nadie más, provoca una colonización de la derecha clásica por los planteamientos y las obsesiones de los ultras”.

El documento que los socialistas pondrán sobre la mesa de su convención política se presenta como una “sólida base ideológica, programática y de gestión que miran con lupa en Europa, donde no quieren gobiernos ultras y Sánchez y sus políticas sociales, económicas y energéticas son un referente a seguir”. El texto incluye propuestas cuya literalidad se detalla a continuación:

Amnistía para el “reencuentro”

Lejos de eludir el debate territorial y la alianza con el independentismo catalán, el PSOE se reafirmará durante el cónclave en su “apuesta por el reencuentro” y una ley de amnistía “bajo las garantías de constitucionalidad”, pese a que un informe de los letrados de las Cortes, esta vez de los adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso, muestra dudas al respecto y defiende que la propuesta debería ser “articulada” como una reforma de la Carta Magna. Defiende que la experiencia de los indultos y sus efectos positivos, “que hoy son reconocidos dentro y fuera” de las fronteras españolas, “constituyen una evidencia empírica y el mejor aval” para una nueva etapa de reencuentro total con una “una ley de amnistía que suscita el apoyo de la mayoría absoluta de los diputados del Congreso y el respaldo de seis grupos parlamentarios”.

La norma, sostiene el documento, “es plenamente constitucional y servirá para devolver a la política la solución de un problema que nunca debió de salir de ella”, pese a que se trata de una apuesta que “trata de demonizar e instrumentalizar una derecha invadida por las ideas y los postulados de la ultraderecha”. La misma derecha que el PSOE no olvida que gobernaba “cuando se quebró la convivencia y que hoy no sólo no tiene respuestas, sino que pone palos en la rueda tratando de dificultar la solución”.

Servicios públicos: un gran pacto sobre salud mental

Los socialistas se proponen ampliar la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodental y oftalmológico para los jóvenes, así como promover un gran pacto de Estado por la salud mental, que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos. También impulsará la aprobación de una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva y desarrollará la primera Estrategia contra la Soledad no deseada.

Durante los próximos años, está previsto el despliegue de más de 14.300 millones de euros para desarrollar 184.000 viviendas a precio asequible y un nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía, con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria. Del mismo modo, pero sin plazos a la vista, se propondrá por ley un máximo de 30 días tanto para la recepción de prestaciones como para la ayuda a la dependencia.

El horizonte del pleno empleo

El objetivo es desarrollar una política económica responsable y coherente, orientada a lograr que la tasa de paro converja con la media europea a lo largo de la legislatura y con el horizonte de lograr el pleno empleo.

También se desarrollará un Plan Nacional de Competencias Digitales para que la ciudadanía tenga acceso a todos los beneficios que supone la digitalización en el mundo actual. El plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, con una inversión de 3.165 millones de euros, estará orientado a la mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a la ciudadanía y empresas.

Transición Ecológica y ahorro

El impulso a la transición ecológica permitirá ahorrar más de 67.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles a 2030. El PSOE apuesta además por impulsar la Reforma de la ley de Aguas como mecanismo para consolidar la gestión de la demanda extendiéndola a los actuales planes hidrológicos de cuenca.

Adaptar la política industrial

Los socialistas defienden un Estado generador de empleo de calidad con una apuesta decidida por un aumento de la política industrial. Y es que, argumentan, “el orden internacional está cambiando y la Unión Europea tiene que cambiar con él. Los días de las deslocalizaciones masivas y la dependencia excesiva en importaciones han de acabar”.

Restringir el porno a los jóvenes

Ante la extensión del consumo de porno entre menores de edad, dado el riesgo de retroceso que puede suponer en nuestra sociedad en materias como igualdad, el PSOE se plantea restringir en acceso, ya que uno de cada cuatro menores consume pornografía en la red antes de los 12 años. De ahí, su reciente propuesta para impulsar un acuerdo de país para la protección de los menores en la red y el “establecimiento de un sistema de verificación de la edad para que ningún menor pueda acceder a contenidos pornográficos o que la pornografía llegue a los móviles de los menores”.

Abolir la prostitución

“España no puede seguir liderando el consumo de prostitución”, reza en el documento estratégico de un partido que se declara abiertamente abolicionista y para el que “no es admisible que la prostitución y la explotación sexual de las mujeres sigan existiendo en una democracia plena”. Retoman así una bandera que se diluyó en el mandato anterior por las diferencias con sus socios de coalición, que votaron en contra de la tramitación de una ley contra la prostitución que decayó en el Congreso después de la convocatoria de elecciones anticipadas.

Actualizar la financiación autonómica

El PSOE aboga por la actualización del modelo de financiación autonómica y el avance hacia una fiscalidad justa, pero nada dice del sistema propio ni la cesión íntegra de los tributos que reclama Catalunya. Se queda en que tiene “la obligación de lograr un acuerdo” que dote al país “de un modelo de financiación autonómica actualizado conforme a las necesidades actuales, distintas a las existentes cuando se acordó el actual” y en que es necesario “avanzar en una fiscalidad justa, que tenga un efecto beneficioso para los ingresos de las comunidades autónomas y permita impulsar los cambios necesarios para afrontar los retos presentes y futuros”.

Ley contra el racismo

En sintonía con el Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo 2020-2025, el documento recoge que los socialistas impulsarán un pacto de Estado para la erradicación de los discursos y delitos de odio que también garantice los derechos de las personas LGTBI y una ley contra el racismo.

Estrategia de economía circular

En materia de consumo, el objetivo, dice el documento, es impulsar patrones más saludables y sostenibles. Se aprobará una Estrategia para la Reducción del Impacto Ecológico del Consumo hacia una economía más circular, estableciendo para el 2030 un incremento del 60% de reutilización y reciclado de residuos municipales, una reducción del 15% de residuos respecto del 2010 y una reducción del 50% de alimentos desechados por habitante. El PSOE también promete rebajar un 20% en la pérdida de alimentos, al tiempo que asegure que en 2025 sea obligatoria la recogida separada de textiles, residuos domésticos peligrosos y aceites usados de cocina.

Constitución e independentismo

Frente a quienes utilizan la Constitución como una herramienta para la división, desde el PSOE defienden “el diálogo y la capacidad porque los constituyentes elaboraron una Constitución no militante, donde caben legítimamente las ideas y los partidos que abogan por la independencia de un territorio, siempre que, lógicamente, se haga a través de vías democráticas y pacíficas”.

En este sentido, el PSOE esgrime que la mayor dificultad de la legislatura no es la aritmética parlamentaria, sino “contar con una derecha atrincherada, que retuerce todos los mecanismos a su alcance para aumentar la polarización”. Una derecha a la que acusa incluso de estar atrincherada en gobiernos autonómicos “con el único objetivo de desvirtuar todos los principios constitucionales, todo valor esencial” en el que se basa el “pacto de convivencia en la diversidad, incluido el del progreso económico para garantizar la vida digna de todos los ciudadanos”.

“Aquellos que hoy niegan el diálogo, son aquellos que no tuvieron que dialogar y acordar durante la transición. En el PSOE somos muy conscientes del poder del diálogo para avanzar en derechos y conquistas sociales”, señala el documento. Y es que añade: “Llegar al pacto constitucional de 1978 supuso adoptar decisiones muy dolorosas para los progresistas. Por ejemplo, aceptar que quienes habían ejercido la dictadura, sus herederos y quienes callaron ante la conculcación de derechos y libertades durante cuatro décadas debían formar parte de la solución democrática, sin revanchas y asumiendo que los culpables de tanto dolor quedaran sin cumplir el castigo que merecían”.

Añaden también que quieren “poner fin al incumplimiento constitucional de una derecha que mantiene secuestrada la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces desde hace un lustro. Seguiremos trabajando para desbloquear esta anomalía institucional, exigiendo al PP que cumpla con sus obligaciones constitucionales alcanzando un acuerdo para la renovación urgente del CGPJ”.

El PP y la polarización

“Cuando la derecha alienta la polarización no busca acabar con el Gobierno del PSOE, sino con los avances y las políticas progresistas”, asegura el texto, que sentencia también que el objetivo de fondo de la propuesta del PP no son los nacionalismos periféricos, “pues han buscado sin éxito la alianza con ellos para alcanzar el poder, sino anular la capacidad demostrada por el socialismo de gestionar la pluralidad tejiendo alianzas entre diferentes que es como se construye convivencia”.

Pacto de migraciones

En medio del debate sobre la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, el PSOE defiende que España “ha vuelto a ser referente y a liderar las políticas progresistas en Europa” y que prueba de ello fue el Pacto de Migración que fue impulsado por la presidencia española de la UE y asumido por los 27, pese a que el mismo se debatía de manera infructuosa desde 2016. Todo ello, dicen, ha vuelto a poner de manifiesto la voluntad de diálogo y consenso del Gobierno español.

Una Europa “fuerte y progresista”

“Defender Europa y sus instituciones, es defender España. Sólo con una Europa fuerte y progresista seremos capaces de seguir conquistando nuevos derechos”, apunta el PSOE. Para los socialistas, “el patriotismo europeo no sólo no entra en competencia con otras identidades, sino que las refuerza”. En 2025 llegará un nuevo reto, ya que España acogerá la Cuarta Conferencia de Naciones Unidas para la Financiación al Desarrollo. Una conferencia que será clave para reformar la arquitectura financiera internacional, y liberar los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y lograr una exitosa triple transición –social, digital y verde– sin dejar a nadie atrás.